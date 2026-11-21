Hanoi (VNA)– Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy a Mehriban Aliyeva, la primera vicepresidenta de Azerbaiyán y esposa del presidente Ilham Aliyev, en la casa patrimonial situada en el número 87 de la calle Ma May, en Hanoi.



Ambas primeras damas disfrutaron de una degustación de té, escucharon el canto tradicional Ca tru y conocieron los trajes tradicionales vietnamitas.



El encuentro, que coincide con la celebración del Día del Patrimonio Cultural de Vietnam (23 de noviembre), constituyó una ocasión para presentar al público internacional los valores culturales singulares del país y contribuir a promover los intercambios entre los pueblos de ambas naciones.



Durante la visita, Phuong Ly presentó la casa patrimonial, construida a finales del siglo XIX y reconocida como reliquia histórica nacional en 2004.



Las dos primeras damas también conocieron el arte de perfumar el té con flores de loto, observaron la preparación de esta bebida por artesanos y degustaron distintas variedades características de Vietnam.



Phuong Ly destacó que la cultura del té no solo refleja la delicadeza, sino que también constituye una expresión de la hospitalidad vietnamita.



Por su parte, Mehriban Aliyeva señaló que Azerbaiyán también cuenta con una larga tradición de consumo de té y comparte con Vietnam el aprecio por la atención y el respeto hacia los invitados.



En un ambiente impregnado de la cultura tradicional vietnamita, ambas disfrutaron de una presentación de Ca tru, género de canto tradicional del país.



Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a Mehriban Aliyeva, la primera vicepresidenta de Azerbaiyán y esposa del presidente Ilham Aliyev (Foto: VNA)

Phuong Ly explicó los esfuerzos destinados a preservar, recuperar y transmitir esta manifestación artística a las nuevas generaciones.



Mehriban Aliyeva manifestó su admiración por el Ca tru y compartió las experiencias de Azerbaiyán en la preservación del mugham, una de sus expresiones musicales tradicionales más representativas.



Las similitudes entre el Ca tru y el mugham abren oportunidades para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la cooperación en la preservación y promoción del patrimonio cultural de ambos países.



El programa también presentó la evolución de los trajes tradicionales vietnamitas a lo largo de distintas épocas, desde el ao tu than (vestido tradicional de cuatro piezas) y el sombrero quai thao hasta el ao dai de Hanoi de la década de 1930 y las versiones contemporáneas de esta vestimenta./.