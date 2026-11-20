Hanoi (VNA) - La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam y presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Estados Unidos, Nguyen Thi Hong, se reunió hoy en Hanoi con la embajadora estadounidense, Jennifer Wicks, para debatir medidas destinadas a fortalecer la cooperación parlamentaria y las relaciones bilaterales.



Nguyen Thi Hong valoró la contribución de la diplomática al desarrollo de los vínculos entre ambos países y reafirmó que Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus socios de mayor relevancia. Expresó el deseo de profundizar la Asociación Estratégica Integral sobre la base del respeto a la independencia, la soberanía, la integridad territorial y el sistema político de cada país.



También destacó el apoyo de legisladores estadounidenses de ambos partidos a la cooperación bilateral, especialmente en la superación de las consecuencias de la guerra, la economía, el comercio y los intercambios entre pueblos.



La dirigente propuso intensificar los contactos entre los dos órganos legislativos, mediante intercambios de delegaciones y reuniones periódicas entre sus dirigentes, comisiones especializadas y grupos parlamentarios de amistad. Asimismo, abogó por ampliar el intercambio de experiencias legislativas y de supervisión, especialmente en economía digital, ciencia y tecnología, innovación, transición energética y desarrollo sostenible.



Subrayó además la importancia del diálogo parlamentario para compartir información y abordar de forma constructiva las diferencias de opinión. Afirmó que el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Estados Unidos seguirá actuando como puente para promover una cooperación bilateral más profunda y eficaz.



Por su parte, Jennifer Wicks destacó que la cooperación parlamentaria constituye uno de los pilares de la Asociación Estratégica Integral y señaló que el Congreso estadounidense presta cada vez mayor atención al fortalecimiento de los vínculos con Vietnam.



La embajadora valoró los programas de intercambio entre legisladores y funcionarios de ambos países, incluido el Programa de Intercambio de Liderazgo Internacional de la Oficina de Intercambio de Liderazgo del Congreso de Estados Unidos (COIL), como canales para compartir experiencias y reforzar la confianza mutua.



También destacó la importancia de mantener consultas oportunas y garantizar la transparencia y previsibilidad de las políticas para fortalecer la confianza de los inversores y facilitar las actividades comerciales estadounidenses en Vietnam. Expresó la disposición de la Embajada a ampliar la cooperación y apoyar las actividades del grupo parlamentario de amistad.



Previamente, Nguyen Thi Hong presidió la primera reunión del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Estados Unidos de la XVI Legislatura. Creado en junio de 2026, el grupo cuenta con 12 integrantes: una presidenta, tres vicepresidentes y ocho miembros.



La dirigente llamó a sus integrantes a promover actividades concretas para fortalecer los vínculos entre los dos órganos legislativos y contribuir al desarrollo estable y duradero de las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos./.

VNA