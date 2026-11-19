París (VNA) - El artista francés de origen vietnamita Olivier Dhenin Huu presenta en París la exposición “La infancia que nunca tuve”, la cual reconstruye, mediante fotografías antiguas y documentos de archivo, una infancia imaginada y explora los vínculos entre la memoria familiar, la historia y sus raíces vietnamitas.



Inaugurada el 18 de noviembre, la muestra es fruto de una residencia artística en Villa Saigon, iniciativa del Instituto Francés en Vietnam. Más allá de las imágenes y documentos, invita al público a recorrer distintas capas de recuerdos familiares y reflexionar sobre la relación entre el Vietnam del pasado y el actual.



En el centro de la exposición destaca un “bosque” de fotografías de diferentes tamaños, dispuestas en marcos de madera y paneles transparentes de acrílico. Los retratos, tomados hace varias décadas, muestran rostros identificados y otros que permanecen anónimos.



El artista explicó que la infancia que da título a la muestra es la que podría haber vivido si su madre hubiera permanecido en Vietnam, en lugar de abandonar el país en 1958. Sin embargo, reconoció la paradoja de que, de haber ocurrido así, probablemente él nunca habría nacido, dado que su padre era francés. A partir de esta reflexión, las fotografías le permiten construir una especie de “biografía paralela”.



La exposición se organiza en varias secciones. “Contornos de paisajes” reúne documentos civiles, álbumes familiares, postales, grabados y fotografías antiguas, mientras que la sección central presenta retratos infantiles.



Uno de los hallazgos más sorprendentes para Olivier fue descubrir en fotografías de archivo a dos niños cuyos rostros se parecían extraordinariamente a los de dos adolescentes que conoció recientemente en Ciudad Ho Chi Minh. Inspirado por esta coincidencia, fotografió a jóvenes de la actualidad en lugares vinculados con los recuerdos de su madre y la antigua Saigón, como el Jardín Botánico y Zoológico de Saigón y el Museo de Ciudad Ho Chi Minh. También realizó fotografías en París con un adolescente de origen lao-camboyano, creando un diálogo entre generaciones y espacios geográficos.



Otra sección, titulada “Libro de oro”, combina fotografías antiguas con fragmentos de prosa y poesía, dando voz a personas cuyos nombres e historias apenas han quedado registrados.



El recorrido culmina en el jardín con la instalación “Retornos”, compuesta por tres bloques de granito y una pequeña embarcación metálica sobre el agua. Los bloques llevan los nombres actuales de Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y Vung Tau, junto con sus antiguas denominaciones: Saigón, Tourane y Cap-Saint-Jacques, lugares vinculados a la historia familiar del artista.



Olivier explicó que eligió el título en plural porque muchas personas abandonan su tierra natal y posteriormente regresan, como los vietnamitas residentes en el extranjero y él mismo, que ha redescubierto Vietnam a través de este proyecto.



Tras su presentación en París, abierta al público hasta el 2 de diciembre, la exposición llegará al Museo de Ciudad Ho Chi Minh del 1 al 15 de abril de 2027.



El artista espera que la muestra conecte los archivos históricos con el Vietnam contemporáneo y contribuya a fortalecer la amistad entre Vietnam y Francia. Destacó que, pese a los capítulos dolorosos de su historia compartida, ambos países pueden reencontrarse a través de la amistad, la cooperación y el arte.



Olivier afirmó que desea poner el acento no en las pérdidas, sino en la continuidad de la vida, reflejada en los rostros de los jóvenes de ayer y de hoy./.

VNA