Manila 17 nov (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, propuso hoy tres orientaciones estratégicas para fortalecer el papel y la eficacia de la Cumbre de Asia Oriental (EAS), centradas en consolidar la paz y la estabilidad regionales, promover nuevos motores de crecimiento y reforzar la conexión entre la cooperación regional y la gobernanza global.

La propuesta fue presentada durante la 21.ª Cumbre de Asia Oriental, celebrada en el marco de la 49.ª Cumbre de la ASEAN y sus reuniones relacionadas, con la participación de los líderes de los países miembros de la ASEAN y de los ocho socios de diálogo, a saber, Australia, China, Japón, Corea del Sur, India, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

En su intervención, el premier vietnamita subrayó que, ante las profundas transformaciones que atraviesan el mundo y la región, la EAS debe avanzar decididamente del diálogo destinado a generar confianza hacia una cooperación práctica orientada a obtener resultados concretos.

La primera orientación consiste en consolidar la EAS como un pilar de paz, estabilidad y confianza estratégica en la región, promoviendo el papel central de la ASEAN, intensificando el diálogo y fortaleciendo la capacidad de anticipar riesgos, prevenir conflictos y gestionar diferencias.

El jefe del Gobierno solicitó establecer una red de líneas directas entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los miembros de la EAS, con el fin de compartir información y coordinar respuestas rápidas, vinculada a la implementación de la Convención de Hanoi contra la Ciberdelincuencia.

En cuanto al Mar del Este, instó a aplicar plena y eficazmente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y a concluir próximamente un Código de Conducta (COC) eficaz, sustancial y conforme al derecho internacional, especialmente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).

La segunda orientación consiste en desarrollar una agenda de cooperación orientada al futuro, centrada en nuevos motores de crecimiento, como la transformación digital, la transición ecológica, la ciencia y la tecnología y la innovación.

El primer ministro propuso establecer un programa para mejorar las capacidades digitales y promover la aplicación de la inteligencia artificial (IA) entre las pequeñas y medianas empresas de la región.

La tercera orientación busca potenciar el papel de la EAS como puente estratégico entre la cooperación regional y la gobernanza global, promoviendo el intercambio de experiencias y la movilización de recursos para el crecimiento sostenible, la seguridad energética, la seguridad alimentaria y la respuesta al cambio climático.

Minh Hung afirmó que Vietnam, en su calidad de presidente del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027, se esforzará por conectar las agendas de APEC, la ASEAN y la EAS, y expresó su deseo de recibir el apoyo de los países miembros para organizar con éxito el Año APEC 2027.

Durante la cumbre, los líderes reafirmaron que la EAS sigue siendo el principal foro de diálogo sobre cuestiones estratégicas, políticas y económicas, y desempeña un papel importante en la promoción de la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales.

Con 19 miembros, la EAS representa a más de la mitad de la población mundial y cuenta con un PIB nominal total de 69,6 billones de dólares, equivalente al 60% del PIB mundial. En 2025, el comercio de mercancías entre la ASEAN y los socios de la EAS alcanzó los 3,07 billones de dólares, mientras que la inversión extranjera directa (IED) procedente de estos socios hacia la ASEAN totalizó 83 mil millones de dólares./.