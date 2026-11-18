Hanoi (VNA) - El fuerte crecimiento de las actividades de exportación e importación durante los primeros diez meses de 2026 ha contribuido significativamente a los ingresos presupuestarios de la provincia vietnamita de Lang Son, con una recaudación de 761 millones de dólares, equivalente al 206,5% de la meta provincial.

Este resultado se debe a las ventajas del comercio fronterizo, así como a los esfuerzos de las autoridades por reformar los procedimientos administrativos y promover la transformación digital, especialmente de las fuerzas aduaneras, junto con la iniciativa de la comunidad empresarial.

Según el Departamento de Finanzas de Lang Son, hasta finales de octubre de 2026, los ingresos totales del presupuesto estatal en la provincia alcanzaron los 957 millones de dólares, equivalentes al 185,3% de la meta trazada.

De esta cifra, los ingresos internos ascendieron a 195 millones de dólares, mientras que los procedentes de las actividades de exportación e importación sumaron 761 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 79,4% del total. La provincia ya había cumplido y superado la meta anual de recaudación presupuestaria durante los primeros seis meses del año.

El valor total de las mercancías exportadas e importadas a través de los pasos fronterizos de la provincia superó los 106 mil millones de dólares, un aumento de más del 38% respecto al mismo período de 2025. Asimismo, más de 7.250 empresas realizaron trámites aduaneros, lo que supone un incremento de aproximadamente el 35%.

El subdirector del Departamento de Finanzas de Lang Son, Nguyen Duy Anh, señaló que, además de las ventajas geográficas, la red de pasos fronterizos y la infraestructura logística, estos resultados se deben a la coordinación entre las fuerzas competentes para regular el tráfico de vehículos, organizar el despacho aduanero, resolver trámites y ayudar a las empresas a superar dificultades. La reforma administrativa, la aplicación de tecnologías de la información y la transformación digital también han contribuido a aumentar la capacidad de despacho y facilitar las actividades comerciales.

Según Nguyen Thi Minh Hang, subdirectora de la Subdirección de Aduanas de la Región VI, la unidad ha aplicado nuevas tecnologías a los procedimientos de declaración y pago, además de desarrollar un software común para ahorrar tiempo y eliminar etapas innecesarias.

En el paso fronterizo de Chi Ma circulan actualmente alrededor de 200 vehículos diarios para realizar operaciones de despacho aduanero. La variedad de mercancías también se ha ampliado e incluye bienes de consumo, productos agrícolas, componentes electrónicos de Samsung y LG, así como baterías de VinFast.

Según representantes de las autoridades aduaneras de Chi Ma, estos resultados están vinculados a las reformas de los mecanismos y políticas, una mayor atención a las necesidades empresariales y la modernización de las instalaciones y equipos en la zona fronteriza.

Para mantener el crecimiento de los ingresos presupuestarios, Lang Son debe seguir impulsando la reforma administrativa y la transformación digital, mejorar la eficacia de la gestión y eliminar los obstáculos relacionados con la infraestructura logística, especialmente en las rutas que conectan los pasos fronterizos con las zonas industriales y los puertos marítimos.

El fortalecimiento de la conectividad regional contribuirá a reducir los costes de transporte, ampliar el espacio comercial, atraer inversiones e impulsar el desarrollo económico de la región nororiental de Vietnam./.