Hanoi (VNA) - La empresa Vietnam Report y el periódico VietNamNet anunciaron el ranking VNR500 de las 500 mayores empresas del país en 2026, que celebra su vigésima edición.



La clasificación refleja el crecimiento en escala y capacidad de gestión del tejido empresarial vietnamita, cuyo volumen total de ingresos se ha multiplicado casi por nueve en las últimas dos décadas.



Durante las 20 ediciones comprendidas entre 2007 y 2026, un total de 2.725 empresas han figurado en el VNR500, de las cuales 73 han mantenido su presencia de forma ininterrumpida durante todo este período.



Los ingresos combinados de las 500 mayores compañías aumentaron de 1,2 mil billones de dongs (46,15 mil millones de dólares) en 2007 a 10,4 billones (400 mil millones de dólares) en 2026, lo que evidencia el fortalecimiento del sector empresarial en el proceso de integración económica internacional.



Los resultados de una encuesta sobre el desempeño empresarial durante los primeros nueve meses de 2026 muestran que el 71,4% de las compañías registró un aumento de sus ingresos, el 67,9% incrementó sus beneficios y el 68,6% recibió más pedidos que en el mismo período del año anterior.



Asimismo, los principales indicadores de rentabilidad mejoraron respecto a 2025. La rentabilidad sobre activos (ROA) alcanzó el 6,7%, la rentabilidad sobre ventas (ROS) se situó en el 8,3% y la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) llegó al 18,8%.



Sin embargo, el 62,5% de las empresas señaló que los costes operativos continuaron aumentando. Para hacer frente a esta presión, las compañías están priorizando la optimización de recursos mediante la transformación digital (65,5%), la inversión en la economía verde (58,2%) y una participación más profunda en las cadenas globales de valor (50,9%).



Entre las diez mayores empresas de Vietnam en 2026 figuran Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen, el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam), el Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN), Vingroup, Petrolimex, Viettel, BIDV, Agribank, VietinBank y el grupo Hoa Phat.



Por su parte, el Top 10 de las mayores empresas privadas del país está encabezado por Vingroup, seguido de Hoa Phat, The Gioi Di Dong, VPBank, Techcombank, Vietjet, Masan, HDBank, FPT y ACB.



La ceremonia oficial de presentación y reconocimiento de las 500 mayores empresas de Vietnam en 2026 está prevista para el 8 de enero de 2027 en Hanoi./.

VNA