Hanoi (VNA)- Un encuentro con el Grupo Parlamentario de Amistad Bulgaria-Vietnam, combinado con actividades de intercambio cultural y gastronómico, se efectuó con el objetivo de promover la imagen del país y el pueblo vietnamitas y fortalecer los vínculos de amistad entre ambas naciones.



La Embajada de Vietnam en Bulgaria organizó el evento el 19 de noviembre en Sofía con motivo del Día de la Cultura Vietnamita (24 de noviembre) y en respuesta a la iniciativa de celebrar el Día de la Gastronomía Vietnamita.



Al evento asistieron Rositsa Kirova, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Bulgaria-Vietnam y de la Comisión de Turismo del Parlamento búlgaro; Vesela Momcheva-Taun, vicepresidenta del Grupo; varios diputados, representantes de la Asociación de Amistad Bulgaria-Vietnam y numerosos amigos búlgaros.



En su intervención, la embajadora vietnamita, Nguyen Thi Minh Nguyet, destacó que las relaciones tradicionales de amistad entre Vietnam y Bulgaria han sido cultivadas por numerosas generaciones.



Vietnam valora profundamente el valioso apoyo de Bulgaria durante la lucha por la independencia, la construcción y el desarrollo nacional, así como los sentimientos de afecto y solidaridad del pueblo búlgaro hacia Vietnam, enfatizó.



Según la diplomática, la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica en 2025 abrió una nueva etapa de desarrollo y generó un impulso para ampliar la cooperación en diversos ámbitos.



Durante 2026, precisó, ambos países han intensificado los intercambios de delegaciones, los contactos empresariales y la promoción comercial, además de ampliar la colaboración en sectores con potencial, como energía, agricultura, educación, ciencia y tecnología y turismo.



La embajadora valoró el papel del Grupo Parlamentario de Amistad Bulgaria-Vietnam en la promoción de la cooperación legislativa y las relaciones bilaterales, y expresó su deseo de que sus miembros sigan coordinándose con la Embajada para impulsar iniciativas concretas que profundicen la Asociación Estratégica.



También reconoció las contribuciones de la Asociación de Amistad Bulgaria-Vietnam, la comunidad vietnamita y las organizaciones y personas de ambos países al fortalecimiento de los intercambios y los vínculos entre sus pueblos.

Los artistas actúan en el programa de artes culturales vietnamitas-coreanas inmediatamente después de la ceremonia de apertura. Foto: VNA





Por su parte, Rositsa Kirova afirmó que Vietnam es un socio importante y fiable de Bulgaria en el Sudeste Asiático y destacó el papel de la diplomacia parlamentaria en el fortalecimiento de la confianza y la ampliación de la cooperación.



Asimismo, señaló que la conmemoración del 75.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y la elevación de los vínculos bilaterales a Asociación Estratégica en 2025 constituyeron hitos importantes para llevar la cooperación a un nuevo nivel, especialmente en economía, comercio y turismo.



Kirova subrayó que las relaciones entre ambos países no se sustentan únicamente en acuerdos, sino también en los sentimientos de amistad y los estrechos lazos construidos por generaciones de ciudadanos.



Valoró el proyecto editorial “Descubriendo Bulgaria”, preparado por la Embajada vietnamita, como una iniciativa significativa que refleja el interés y el aprecio de Vietnam por el país y el pueblo búlgaros.



En el evento, los participantes aprendieron a preparar dos platos tradicionales vietnamitas, como los rollitos de primavera (nem) y la sopa de fideos pho. Los asistentes también degustaron platos vietnamitas e intercambiaron impresiones sobre cultura, turismo y perspectivas de cooperación bilateral./.