Hanoi (VNA) - El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam publicó la lista de 19 pasos fronterizos internacionales habilitados para la importación de plantas con cepellón, con el objetivo de garantizar la seguridad fitosanitaria y evitar la entrada de especies invasoras y nocivas.



De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 4 del Decreto gubernamental 38/2026/ND-CP, las plantas con cepellón solo podrán importarse a través de los pasos fronterizos internacionales publicados periódicamente por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y deberán someterse a los controles fitosanitarios correspondientes.



Previamente, el Departamento de Cultivo y Protección Vegetal llevó a cabo una revisión de las instalaciones, los equipos especializados y los recursos humanos destinados a las labores de inspección fitosanitaria y detección de organismos nocivos.



Los 19 pasos fronterizos habilitados son: los puertos de Hai Phong, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang, Nha Trang (la provincia de Khanh Hoa) y Quy Nhon (Gia Lai), y los pasos fronterizos internacionales de Mong Cai en la provincia de Quang Ninh, Huu Nghi (Lang Son), Kim Thanh (Lao Cai), Tra Linh y Ta Lung (Cao Bang), Thanh Thuy (Tuyen Quang), Cau Treo (Ha Tinh), Cha Lo, Lao Bao y La Lay (Quang Tri), Bo Y (Quang Ngai), Le Thanh (Gia Lai), Xa Mat y Moc Bai (Tay Ninh).



El Departamento de Cultivo y Protección Vegetal coordinará con los organismos y unidades pertinentes el refuerzo de las inspecciones y la supervisión fitosanitaria de las plantas con cepellón importadas a través de estos pasos fronterizos, garantizando el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas./.

VNA