Hanoi (VNA) - Con motivo del Día de la Cultura Vietnamita, que se celebrará el 24 de noviembre, numerosas localidades de todo el país organizan una amplia serie de actividades culturales y artísticas.



Para honrar el patrimonio, fortalecer el orgullo nacional y acercar los valores tradicionales al público, estas actividades materializan la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.



En el norte, las celebraciones se inauguraron oficialmente el 21 de noviembre en torno al lago Hoan Kiem, en Hanoi. El programa combina desfiles dedicados al patrimonio, exposiciones, actividades de descubrimiento de la cultura tradicional y tecnologías modernas, y se extiende también a la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam y a distintas localidades.



El ambiente festivo se extiende asimismo a las provincias vecinas mediante iniciativas vinculadas a las identidades locales, como la Semana de Cultura y Turismo de Long Coc, en la provincia de Phu Tho; las exposiciones sobre el patrimonio en la ciudad de Hai Phong; el festival de cantos populares cheo, ca tru y trong quan, en la localidad de Hung Yen, y el Festival de Turismo Gastronómico de la ciudad de Bac Ninh.



La región central y las tierras altas centrales también ponen de relieve la vitalidad de sus tradiciones comunitarias. La ciudad de Hue ofrece actividades para descubrir los juegos de la corte real y los juegos populares; las localidades de Da Nang y Gia Lai organizan exposiciones de bellas artes, fotografía y cultura cham; la provincia de Quang Ngai celebra un festival de gongs y danzas xoang, mientras que la provincia de Dak Lak promueve el patrimonio cafetalero.



En el sur, Ciudad Ho Chi Minh organiza, del 18 al 24 de noviembre, la Semana de la Cultura y la Gran Unidad Nacional, con diversas actividades en la calle peatonal Nguyen Hue. El programa abarca espacios dedicados a las artes tradicionales de esa región, como el hat boi, el cai luong y el don ca tai tu, así como espectáculos de luces y proyecciones de vídeo mapping en 3D.



Por su parte, la provincia de Vinh Long celebra la Semana de la Cultura, el Deporte y el Turismo, además de promover la cultura jemer durante la festividad Ok Om Bok 2026, mientras que su vecina de Tay Ninh presenta instrumentos musicales tradicionales de sus grupos étnicos.



Junto a estas actividades, el sector cultural también destaca la creatividad y la excelencia. El 20 de noviembre, en Hanoi, la cuarta edición del Premio Nacional de Periodismo “Por la causa del desarrollo de la cultura vietnamita” distinguió 55 obras de un total récord de 1.555 presentadas. Los trabajos premiados abordaron, entre otros temas, las industrias culturales, la transformación digital y la soberanía cultural en el ciberespacio. La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) obtuvo siete galardones, incluido un premio colectivo y seis terceros premios.



Ese mismo día, la provincia de Tay Ninh reconoció por primera vez a sus figuras más destacadas del ámbito cultural, lo que refleja una evolución en la gestión pública de la cultura orientada a generar desarrollo.



De norte a sur, esta convergencia de actividades populares y culturales convierte la Jornada de la Cultura Vietnamita en una celebración de toda la ciudadanía, que sitúa a la población en el centro de la preservación y la creación cultural. De este modo, contribuye a promover el patriotismo, consolidar el bloque de gran unidad nacional y potenciar la fuerza endógena de la cultura en la sociedad./.

VNA