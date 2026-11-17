Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Un total de 53 candidatas internacionales de Miss Charm 2026 llegaron a Vietnam para participar en la cuarta edición del certamen, que se prolongará hasta el 6 de diciembre e incluirá actividades culturales, sesiones de formación y pruebas de competición en Ciudad Ho Chi Minh y Da Lat.



Durante estas tres semanas, las representantes de distintos países tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias, conocer la cultura y los destinos turísticos vietnamitas y demostrar sus habilidades antes de la elección de la nueva reina, prevista para la noche del 5 de diciembre.



Más allá de la competencia de belleza, Miss Charm mantiene su orientación de destacar la relación entre belleza, cultura, turismo y educación. Las participantes no solo presentarán las tradiciones y la identidad de sus países, sino que también conocerán Vietnam, su gente y sus particularidades culturales.



Entre las candidatas destacadas de América figuran Fallon Williams (Estados Unidos), Oky Espinoza (Venezuela), Valentina Olano Wightman (Colombia), Letícia Galvão (Brasil) y Cristina Meza (México). Se espera que las representantes de esta región aporten actuaciones llenas de energía, confianza y dominio del escenario.



Europa estará representada por Charlie Cousin (Reino Unido), Dominique Reyes Vega (España), Nadrshina Renata (Rusia) y Sarah Catherina (Alemania). Por su parte, África contará con candidatas como Anelisa Nxele (Sudáfrica), Augustina Augustine (Nigeria) y Camilla Diagne (Senegal).



A su llegada, varias candidatas compartieron sus primeras impresiones sobre el país anfitrión y expresaron su interés por conocer su cultura y a sus habitantes.



Tejaswini Shrivastava, representante de India, manifestó su alegría por estar en Vietnam y su deseo de vivir una experiencia memorable. “Espero con entusiasmo este maravilloso viaje, vivir momentos memorables y conseguir una victoria para mi país”, afirmó.



Lena Takeuchi, representante de Japón, se ganó la simpatía del público al saludar en vietnamita con un tono amable. Agradeció la cálida bienvenida y expresó su deseo de presentar la belleza de Japón ante sus compañeras internacionales, al tiempo que descubre las particularidades de Vietnam.



La candidata de Tailandia, Helena Sarakan, aportó un ambiente distendido con su estilo espontáneo y sentido del humor. Su saludo en vietnamita y sus comentarios desenfadados atrajeron rápidamente la atención de los seguidores del certamen.



Entre las 53 participantes, la candidata vietnamita Nguyen Ngoc Tra My concentra especial atención del público nacional. Como representante del país anfitrión, tendrá la oportunidad de presentar la imagen de Vietnam ante sus compañeras internacionales, pero también deberá competir con candidatas de numerosos países.



Nacida en 1996 y con una estatura de 1,77 metros, Tra My se graduó en Comunicación por la Universidad RMIT de Australia. Antes de dirigir su propia empresa de comunicación, trabajó como gerente de marcas y responsable de alianzas estratégicas en varias corporaciones multinacionales.



Actualmente cursa estudios de posgrado en Administración de Empresas y Liderazgo en la Universidad Edgewood de Estados Unidos. También participó en The TVFace 2025 y ha trabajado como presentadora bilingüe en conferencias empresariales y eventos diplomáticos. Su experiencia profesional en entornos internacionales se considera una de sus principales ventajas en esta edición.



Según la organización Miss Charm, tras el inicio oficial de las actividades el 16 de noviembre, las candidatas realizarán los trámites de inscripción, pruebas de vestuario y ensayos generales el día 19. La rueda de prensa oficial y la fiesta de bienvenida están previstas para el 20 de noviembre.



A continuación, participarán en sesiones de grabación, fotografías y programas especializados de formación. Uno de los momentos destacados será el viaje a Da Lat, donde podrán descubrir los paisajes y la cultura local.



La semifinal se celebrará previsiblemente el 2 de diciembre, mientras que la gala final tendrá lugar la noche del día 5.



Bajo el lema “The Beauty of Cultural Identity” (La belleza de la identidad cultural), Miss Charm 2026 no se centra únicamente en la apariencia física, sino que también evalúa la capacidad de representación, comunicación y transmisión de las historias culturales de cada candidata./.

VNA