Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) y la empresa Anphabe anunciaron la lista de 100 mejores lugares para trabajar de Vietnam en 2026, en el marco de la Conferencia Mejores lugares de trabajo de Vietnam 2026 con el tema “Human-AI Advantage”.



Según el comité organizador, la dicha clasificación se basa en 72.000 opiniones de trabajadores con experiencia y evalúa el atractivo de las marcas empleadoras de 713 empresas de 18 sectores e incluye dos categorías: grandes empresas y medianas.



Nestlé Vietnam encabezó la clasificación de grandes empresas, mientras que L’Oréal Vietnam ocupó el primer puesto entre las medianas. Acecook Vietnam y AEON Vietnam también figuran entre las 10 líderes de la primera categoría; CADIVI, LG VINA y LOTTE MALL destacan en la segunda.



Según el informe presentado en la conferencia, las empresas vietnamitas afrontan tres grandes desafíos ante las exigencias de productividad y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA): optimizar sus estructuras organizativas, aplicar nuevas tecnologías y desarrollar el talento. Sin embargo, persiste una brecha entre la formulación de estrategias y su ejecución efectiva.



Una encuesta anterior de Anphabe a unos 650 directivos y responsables de recursos humanos reveló que el 44% de las empresas prioriza la optimización de sus estructuras, mientras que el 67% ya aplica la IA en distintos niveles.



Thanh Nguyen, directora ejecutiva de Anphabe, señaló que, en la era de la IA, atraer talento ya no es suficiente. Las empresas deben crear condiciones para que las capacidades individuales se desarrollen y conviertan en fortalezas colectivas, combinando tecnología, personas y organización del trabajo.



Por su parte, Bui Thi Ninh, subdirectora de la VCCI en Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que la calidad de los recursos humanos y la productividad laboral serán decisivas para alcanzar los objetivos de crecimiento económico. En 2025, cada trabajador vietnamita generó un valor aproximado de 9.800 dólares, un aumento del 6,8% respecto al año anterior. Para lograr un crecimiento económico del 10% o más, la productividad laboral deberá aumentar alrededor del 8,5% anual, frente al promedio del 5,3% registrado en los últimos cinco años.



La funcionaria subrayó que la competitividad futura dependerá cada vez más de la tecnología, la gestión y la calidad de los recursos humanos, en lugar de los bajos costos laborales.



Entre las empresas participantes, Galaxy Digital Holdings, especializada en tecnología digital, datos e IA y perteneciente al grupo Sovico, ocupó el tercer puesto en la categoría de tecnología de la información, software, aplicaciones y comercio electrónico, así como el 55 en la clasificación general de medianas empresas.

La empresa Galaxy Holdings recibe el título (Foto: VNA)





La compañía cuenta con ocho empresas miembros y más de 700 empleados. En 2026 ha intensificado el uso de IA en sus procesos de contratación y organiza más de 150 cursos internos y 80 actividades de integración al año.



La clasificación refleja la creciente importancia de invertir en tecnología, mejorar la gestión y desarrollar el talento para elevar la productividad y la competitividad empresarial en Vietnam./.