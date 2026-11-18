Nghe An (VNA) – El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia central de Nghe An inauguró el 17 de noviembre una sala de exposición dedicada al relicario budista de la Torre Nhan, en el Museo Nghe An - Xo Viet Nghe Tinh.



La ceremonia de apertura contó con la asistencia de Doan Minh Huan, miembro del Buró Político y director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh.



Elaborado en oro puro y finamente ornamentado, este relicario de cerca de 1.400 años de antigüedad fue hallado en 1986 durante las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de la torre Nhan, ubicado en la actual comuna de Kim Lien. En el mismo sitio se descubrieron también ladrillos con inscripciones fechadas en el año 632 d. C., lo que permitió datar con precisión la pieza.



Con unas dimensiones de 8 centímetros de largo, 5 de ancho y 5,5 de alto, el cofre luce delicados motivos de flores de loto y crisantemos de seis pétalos. En su interior alberga cenizas y dos pequeños fragmentos blanquecinos, identificados por los arqueólogos como reliquias budistas.



Testimonio histórico de la temprana presencia del budismo en Nghe An, el artefacto fue declarado Tesoro Nacional en 2017 y, cuatro años después, su imagen ilustró una serie de sellos postales dedicada a los tesoros nacionales de Vietnam.



El espacio expositivo exhibe la pieza en el centro de una vitrina coronada por una cubierta inspirada en la arquitectura de las pagodas tradicionales. Imágenes de Buda, cantos litúrgicos, aroma a incienso y sutiles efectos de niebla recrean una atmósfera serena, propicia para la contemplación.



Además, una pantalla LED transparente situada detrás de la vitrina proyecta el cofre desde diversos ángulos, permitiendo a los visitantes apreciar detalles minuciosos que pasan inadvertidos a simple vista.



Según destacó Tran Thi My Hanh, directora del Departamento, la apertura de esta sala marca un hito en la preservación y puesta en valor del patrimonio local, acercando este tesoro excepcional tanto a investigadores y fieles como al público general.



La muestra se complementa con la exposición temática "El budismo en la región de Nghe An a través de sus antigüedades". Con el fin de dar mayor proyección a la pieza, el museo prevé integrar su exhibición en los circuitos turísticos y en los programas de educación patrimonial, a la par que refuerza su difusión en plataformas digitales.



Horas antes de la inauguración, entre las 17:00 y las 18:00, una solemne procesión del relicario -escoltada por una caravana de 108 vehículos eléctricos con fieles y residentes- recorrió las principales arterias de la ciudad de Vinh. Esta ceremonia, destinada a fomentar la concordia, los valores budistas y el acercamiento al patrimonio local, se enmarcó en la Semana de la Cultura y la Gran Unión de las Etnias de Nghe An 2026, que se celebra del 17 al 24 de noviembre bajo el lema "Fuentes culturales: la fuerza de la solidaridad"./.

Hoàng Phương Chi