An Giang, Vietnam (VNA) - La provincia survietnamita de An Giang ha intensificado su lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) con el objetivo de cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea (CE). Con estas acciones, la localidad busca contribuir al esfuerzo nacional para levantar la advertencia de la "tarjeta amarilla" y avanzar hacia un sector pesquero sostenible.



Según el Comité Directivo Provincial contra la pesca ilegal, la gestión de la flota es un eslabón clave en esta estrategia. Actualmente, la provincia registra 10.896 embarcaciones con datos completos y actualizados en la base nacional de pesca (VNFishbase). De este total, 10.555 cuentan con licencias vigentes y 4.482 buques de 12 metros o más de eslora tienen su registro al día. Asimismo, 3.194 embarcaciones de 15 metros o más poseen certificados sanitarios válidos y 3.529 ya tienen instalados sistemas de localización de buques (VMS).



De acuerdo con Le Huu Toan, director del Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente, tras una exhaustiva revisión se detectaron 1.690 embarcaciones que no reúnen las condiciones para operar. El listado y la ubicación de amarre de estas naves se remiten semanalmente a los puestos de control de la Guardia Fronteriza y las autoridades locales para garantizar su estrecha vigilancia e impedir tajantemente su zarpe. Paralelamente, se asesora a los armadores cuyas embarcaciones están en reparación para que completen sus trámites de registro y licencia, o bien procedan a darlas de baja según la normativa.



Con el fin de garantizar la transparencia en la trazabilidad de los productos marinos, dicho departamento habilitó 21 puntos temporales de desembarque. Además, en coordinación con la Guardia Fronteriza, se brindan cuentas de acceso y capacitación sobre el uso del sistema electrónico de trazabilidad (eCDT) a empresas, personal técnico y pescadores.



A la par del control en puerto, la provincia ha redoblado el patrullaje marítimo con más de 1.500 operativos de inspección entre enero y finales de octubre de 2026, sancionando con rigor las infracciones vinculadas a los equipos VMS y la incursión en aguas extranjeras. No obstante, más allá de las medidas punitivas, An Giang prioriza el respaldo a los pescadores para asegurar su sustento. En este sentido, ultima los trámites para otorgar ayudas económicas destinadas al reemplazo de dispositivos VMS y diseña políticas de reconversión laboral y desguace para embarcaciones deterioradas o catalogadas bajo los "tres sin" (sin registro, sin inspección y sin licencia), atacando así de raíz las operaciones ilícitas.



Al encabezar las directrices para esta etapa decisiva, el vicepresidente del Comité Popular Provincial, Ngo Cong Thuc, instó a una acción coordinada y a una clara delimitación de responsabilidades. En concreto, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente liderará la regularización de 730 embarcaciones que aún no cumplen los requisitos y velará por el funcionamiento continuo del sistema eCDT en los 21 puntos de acopio.



Por su parte, la Guardia Fronteriza fiscalizará el 100% de las entradas y salidas portuarias a través de dicha plataforma, retendrá en tierra a toda nave no apta y resolverá los casos pendientes de intrusión en aguas jurisdiccionales extranjeras.



Asimismo, la Policía Provincial agiliza las investigaciones y el procesamiento judicial de las redes de intermediación que envían buques a faenar ilegalmente al extranjero, así como de quienes desactivan los sistemas VMS. A nivel local, las autoridades de comunas, distritos y zonas especiales responderán directamente ante el presidente del Comité Popular Provincial si permiten que embarcaciones no autorizadas se hagan a la mar.



Acatar plenamente las recomendaciones de la CE no constituye solo una tarea urgente para lograr el levantamiento de la "tarjeta amarilla", sino también una estrategia a largo plazo que permitirá a An Giang reestructurar su industria pesquera bajo estándares de transparencia, seguridad y eficiencia./.

VNA