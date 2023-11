Fansipan, ''musa'' de Asia (Foto: Le Viet Khanh)

Hanoi (VNA)- No es casualidad que, entre cientos de picos montañosos famosos en el mundo, el Fansipan de Vietnam todavía ocupe un lugar determinado a los ojos de los fotógrafos, siendo una hermosa "musa", que inspira a veces los trabajos de sus vidas.



Para los fotógrafos, "cazar" una hermosa fotografía de la cima de una montaña es tan difícil como conquistarla. Mucha gente cree que la cima de una montaña, para ser considerada la "musa" de la fotografía, requiere algo más que un paisaje natural impresionante. El concepto de “fotogénico” también se puede aplicar a las propias montañas. Por ejemplo, Fuji (Japón) es considerada una leyenda debido a sus perfectas proporciones, o Matterhorn (Suiza) está cubierta de nieve y hielo durante todo el año, creando paisajes maravillosos.



En Asia, el pico Fansipan de Vietnam deviene una de las inagotables fuentes de inspiración para los fotógrafos, junto a otras “musas” majestuosas y soñadoras como Batur (Indonesia) y Hallasan (Corea del Sur). Este pico atare gracias a la combinación perfecta de naturaleza, clima y majestuosas obras espirituales en medio de las nubes.



Siendo el pico más alto de Indochina, Fansipan tiene un encanto diferente en cada estación. Se dice que en este lugar converge la energía espiritual del cielo y la tierra del país, por eso cada vez que ponemos un pie en el pico sagrado de Fansipan, cada persona se siente empoderada y una extraña paz se esparce en sus corazones.



Fansipan también regala una "colección" de imágenes naturales que no se pueden encontrar en ningún otro lugar de la tierra en forma de la letra S. Puede ser el momento en que la nieve cubre el complejo espiritual, o el instante en que miles de estrellas brillan en el cielo nocturno, o cuando el atardecer tiñe de dorado el mar de nubes flotantes.



“Despierta” al fotógrafo



Ahora es fácil encontrar imágenes del pico Fansipan en Internet, pero no todo el mundo sabe que antes de 2016, Fansipan todavía parecía ser un "paraíso dormido", que a los fotógrafos que sólo pensaban en conquistarlo les resultaba difícil, y mucho más encontrar fotografías. El peligro hace que el pico Fansipan automáticamente sea considerado un desafío solo para aquellos apasionados por la conquista pues se tarda entre dos y cinco días y noches el ascenso.

Belleza de Fansipan (Foto: Hoang Trung Hieu)



En 2016, la ruta del teleférico creada por el grupo Sun Group e implementada por el fabricante de teleféricos más famoso del mundo Doppelmayr Garaventa abrió la oportunidad de conquistar la montaña más alta de Indochina para turistas de todas las edades. De un viaje de dos a cinco días y noche reducido a solo 15 a 20 minutos "volando" entre las nubes. En cuanto a los fotógrafos, la oportunidad de buscar hermosas fotografías de una maravilla natural se ha vuelto más fácil que nunca.



Quizás sea este "despertar" el que ha creado una increíble resiliencia para Fansipan. Con una búsqueda rápida en los archivos de imágenes más grandes del mundo, como Getty Images, Shutterstock y Alamy, podemos obtener cifras sorprendentes sobre el pico Fansipan. Más de 17 mil imágenes de Fansipan en Getty Images, mientras tanto, Hallasan, el pico montañoso más alto de Corea del Sur, tiene más de 15 mil resultados; Kirkjufell, una montaña famosa en Islandia desde que apareció en la película Juego de Tronos, tiene más de dos mil fotos. Ese número demuestra que Fansipan no sólo llamó la atención de los fotógrafos vietnamitas y asiáticos, sino que también atrajo la atención de la comunidad internacional amante del arte de la fotografía.

La ruta del teleférico de Fansipan

Fuente infinita de inspiración creativa



Con una altitud de 3 mil 143 metros, el pico Fansipan a menudo se separa del mundo en el mar de nubes, creando una apariencia misteriosa que insta a los fotógrafos a viajar. Según las creencias de los indígenas de Sa Pa, Fansipan es la puerta del cielo, donde se extienden las cuatro estaciones de las nubes, abriendo el camino hacia la zona de las hadas.



Cuando se abre la puerta de la cabina del teleférico de Fansipan, los visitantes pueden contemplar el cielo y la tierra fusionándose en uno. Y si usted viene a Fansipan en un día nublado, se sentirá transportado al pasado, mitad real y mitad sueño, entre la bruma cubierta de nubes.

El momento del amanecer en Fansipan (Foto: Nguyen Minh Tu)

El fotógrafo Nguyen Minh Tu, que tuvo la suerte de admirar el momento del amanecer en el pico sagrado de Fansipan, capturó una escena surrealista. La foto muestra el momento en que la luz del sol disipa gradualmente la niebla, los rayos sesgados de luz solar brillan a través del espacio, brillando en la punta de metal que marca el pico de 3 mil 143 metros, creando brillantes rayos de luz.

No sólo cambia en diferentes momentos del día, la belleza de Fansipan también cambia con las estaciones, lo cual resulta muy raro en países con un clima puramente tropical como el Sudeste Asiático.



En invierno, la temperatura en el pico Fansipan puede bajar a -9 grados centígrados, lo que lo convierte en uno de los pocos lugares del sudeste asiático donde se puede ver nieve y hielo. A veces, la alfombra de nieve tenía más de medio metro de espesor y el paisaje era tan hermoso como sacado de un maravilloso cuento de hadas nórdico.

Nieves en Fansipan (Foto: Nguyen Manh Cuong)

En la obra del fotógrafo Nguyen Manh Cuong, el pico de la montaña parece cautivador con su escena de nieve blanca. En aquella época, la capa de nieve tenía hasta 60 cm de espesor, creando un escenario natural muy interesante. “Observar las antiguas raíces de rododendro que se extienden en el viento nevado como si quisieran abrazar y proteger las pagodas en el pico Fansipan, creando una imagen que es a la vez vivaz y cercana, cálida en el frío clima invernal de la región fronteriza”, reveló el artista.



La belleza de Fansipan también reside en las magníficas obras espirituales entre miles de nubes, maravillosamente elaboradas por manos y mentes vietnamitas. En 2021, la obra "Estatua de Buda en el tejado de Indochina", del fotógrafo Le Viet Khanh, ganó de manera excelente el tercer premio en la categoría de fotografía de arquitectura, categoría Profesional en el prestigioso concurso mundial de fotografía en blanco y negro Monochrome Awards. En la foto, la estatua del Gran Buda aparece majestuosa y misteriosa a la sombra de las nubes voladoras. A primera vista, cuesta creer que se trate de una escena real que existe en este planeta.



La gran estatua del Buda Amitabha entre nubes blancas es también una fuente inagotable de inspiración para muchos fotógrafos. Se trata de la estatua de Buda de bronce más alta de Vietnam, con 21,5 metros de altura, formada por miles de placas de cobre de 5 milímetros de espesor y un peso total de 62 toneladas.

Belleza de Fansipan (Foto: Le Viet Khanh)

Las cuatro estaciones de plantas que florecen y el paisaje natural que cambia a cada momento hacen que Fansipan aparezca en muchas formas diferentes en cada foto. Pero no es difícil darse cuenta de que la belleza parece tener una fórmula común, una armonía entre la naturaleza y bosques del Noroeste, junto con obras que demuestran las infinitas capacidades del ser humano. Fansipan es, por tanto, la belleza de la Patria y los ríos, la sabiduría vietnamita que los fotógrafos están orgullosos de presentar al mundo. Las fotos también son una invitación a cualquier turista extranjero que desea venir a verlo con sus propios ojos porque ciertamente, ninguna fotografía fija puede describir perfectamente la belleza de Fansipan./.