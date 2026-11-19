Hanoi (VNA) – Vietnam prevé destinar más de 530.000 millones de dongs (unos 20,6 millones de dólares) a la entrega de obsequios a personas con méritos revolucionarios con motivo del Tet (Año Nuevo Lunar) 2027, según un documento emitido el 17 de noviembre por la Oficina del Gobierno.



Mediante el Documento No. 11857/VPCP-KGVX, la Oficina del Gobierno transmitió las instrucciones de la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra sobre la presentación al presidente del Estado de una propuesta para conceder estos obsequios con motivo de la próxima festividad. La iniciativa responde a una solicitud del Ministerio del Interior, recogida en el Informe No.12985/TTr-BNV, del 11 de noviembre de 2026.



Según la propuesta del Ministerio del Interior, se mantendrán los mismos beneficiarios y cuantías establecidos en 2026, con dos niveles de ayuda: 600.000 dongs (unos 23,4 dólares) y 300.000 dongs (aproximadamente 11,7 dólares).



Los obsequios de 600.000 dongs se destinarán a personas con méritos revolucionarios y familiares de mártires que reciben prestaciones mensuales de manutención, así como a familiares de dos o más mártires que perciben prestaciones mensuales por fallecimiento.



Por su parte, la ayuda de 300.000 dongs se concederá a las personas con méritos revolucionarios, a los representantes de los familiares de los mártires y a quienes se encargan de rendir homenaje a estos últimos cuando no quedan familiares./.

VNA