Política

Vietnam fortalece asistencia jurídica y acceso a información

El objetivo de promulgar un proyecto de ley para superar las limitaciones de la Ley de Asistencia Jurídica de 2017 es garantizar de manera más efectiva el derecho de las personas a acceder a la asistencia jurídica, en conformidad con la situación y las condiciones socioeconómicas del país.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)
Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El objetivo de promulgar un proyecto de ley para superar las limitaciones de la Ley de Asistencia Jurídica de 2017 es garantizar de manera más efectiva el derecho de las personas a acceder a la asistencia jurídica, en conformidad con la situación y las condiciones socioeconómicas del país.


Así lo expresó hoy el ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, durante la presentación del informe sobre el borrador de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Asistencia Jurídica, en el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura, celebrado en Hanoi.

Según el funcionario, ese proyecto también pretende mejorar la profesionalidad y la eficacia de los servicios de asistencia jurídica; aplicar con firmeza la tecnología digital; y satisfacer las exigencias de la reforma judicial y administrativa y la implementación del actual modelo de gobierno local de dos niveles.

En lo que respecta a las categorías de personas que pueden optar a la asistencia jurídica gratuita, el proyecto elimina la condición de "tener dificultades financieras" para determinados grupos, incluidos víctimas de agente naranja/dioxina y discapacitados, comunicó.

Por su parte, el jefe de la Comisión de Leyes y Justicia de la Asamblea Nacional, Phan Chi Hieu, subrayó que su entidad y otras agencias del órgano legislativo aplauden la necesidad de enmendar y complementar varios artículos de la Ley de Asistencia Jurídica, con el fin de institucionalizar los lineamientos y políticas del Partido, elevar la calidad y la eficacia de las actividades en el campo y las tareas de gestión estatal de la labor; y superar los obstáculos, las limitaciones y las deficiencias en la aplicación práctica de la Ley vigente.

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El ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, en el evento. (Fuente: VNA)

Además, sugirió considerar la posibilidad de añadir una cláusula sobre "Otras personas con derecho a asistencia jurídica según lo dispuesto por la ley" para garantizar que nadie con derecho a asistencia jurídica sea pasado por alto, incluso si está estipulado en otros documentos legales pero no incluido en el proyecto de ley.

En la ocasión, el ministro de Justicia Hoang Thanh Tung también dio a conocer su informe sobre un proyecto de Ley de Acceso a la Información (modificada).

La enmienda al proyecto de ley tiene como objetivo institucionalizar aún más las directrices y políticas del Partido para promover ampliamente la democracia socialista, el derecho del pueblo a la autogobernanza y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información; fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y la apertura en las actividades de las agencias estatales y las unidades de servicio público, contribuyendo a la prevención y la lucha contra la corrupción, las malas prácticas y el despilfarro, reiteró.

Al mismo tiempo, busca satisfacer la creciente demanda de acceso a la información por parte de los ciudadanos; diversificar los métodos de entrega de información en consonancia con el contexto de aceleración de la reforma de los procedimientos administrativos, la transformación digital, la construcción de un gobierno digital, la ciudadanía digital y el modelo organizativo de los organismos tras la reestructuración, detalló.

Asimismo, pretende garantizar la compatibilidad con los tratados internacionales pertinentes de los que Vietnam es signatario; la coherencia y uniformidad con las leyes y resoluciones concernientes, especialmente las leyes y resoluciones recientemente promulgadas por la Asamblea Nacional; y el cumplimiento de los requisitos de innovación en el pensamiento legislativo y las técnicas de elaboración de leyes en la actualidad, remarcó.

En su informe de revisión del proyecto de ley, Phan Chi Hieu recomendó una revisión, investigación y complementación adicionales de la información que debe divulgarse públicamente en las plataformas digitales; información a la que los ciudadanos no tienen permitido acceder e información a la que se puede acceder bajo ciertas condiciones, con miras a garantizar la coherencia con las leyes vigentes y proteger mejor el derecho de los ciudadanos al acceso a la información./.

VNA
#Asamblea Nacional de Vietnam #Ley de Asistencia Jurídica de 2017 #acceso #información
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Resolución 66: innovación legislativa

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