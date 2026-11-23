Hanoi (VNA) - Con un rico patrimonio cultural inmaterial, Vietnam cuenta con numerosas ventajas para impulsar el turismo creativo y desarrollar productos que reflejen la identidad propia de cada destino. Sin embargo, para que el patrimonio se convierta verdaderamente en un motor del desarrollo sostenible, es necesario combinar de manera equilibrada la preservación de sus valores originales, la innovación y el protagonismo de las comunidades locales.



Potencial de la cultura inmaterial



Según el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, Vietnam cuenta actualmente con más de 40.000 sitios históricos y cerca de 70.000 elementos del patrimonio cultural inmaterial inventariados. Entre ellos figuran 149 sitios históricos nacionales especiales, 3.688 sitios históricos nacionales y 735 manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial inscritas en la Lista Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial.



Asimismo, 357 objetos y conjuntos de objetos han sido reconocidos como Tesoros Nacionales por el Primer Ministro. De acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural, se han registrado 20.060 reliquias y antigüedades. Además, los 177 museos del país conservan y exhiben más de cuatro millones de documentos y objetos, entre los que destacan numerosas colecciones de gran rareza y valor.



Numerosas localidades han sabido aprovechar eficazmente este potencial. En Hue, además de recorrer el complejo de la Ciudad Imperial, los visitantes pueden disfrutar de los cantos tradicionales de la región a orillas del río Huong (Perfume), asistir a ceremonias reales del té y conocer los trajes y rituales de la corte imperial.



La combinación de vestigios históricos, artesanía tradicional, cultura comunitaria y paisajes naturales ha dado lugar a una oferta turística con un atractivo singular. A ello se suman los programas del Festival de Hue, que se desarrollan a lo largo de las cuatro estaciones y contribuyen a diversificar las experiencias de los visitantes.



En los primeros nueve meses de 2026, Hue recibió 6,4 millones de turistas, un 29% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos turísticos alcanzaron los 598,4 millones de dólares, con un incremento del 60%.



Bac Ninh, por su parte, sobresale por la riqueza de su patrimonio folclórico, sus creencias populares y sus manifestaciones artísticas tradicionales. Con más de 4.000 sitios históricos, 28 elementos inscritos en la Lista Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial y ocho reconocidos por la UNESCO, la provincia reúne condiciones favorables para desarrollar productos turísticos vinculados a la cultura de Kinh Bac. Expresiones artísticas como el canto Xoan, el Ca Tru, el canto Van, el canto Then y los especta´culos de marionetas acuáticas constituyen una fuente de inspiración para diseñar experiencias culturales diversas y atractivas.



En Hoi An, los visitantes tienen la oportunidad de participar directamente en la elaboración de faroles, aprender a preparar platos tradicionales y descubrir el encanto del casco antiguo durante la noche.



En Hanoi, las actuaciones de Ca Tru, canto Xam y Cheo en el casco antiguo, junto con las experiencias relacionadas con la alfarería en Bat Trang y el tejido de seda en Van Phuc, refuerzan la imagen de la capital como un destino de creatividad cultural.



Estos ejemplos reflejan la evolución del turismo, que deja atrás el modelo basado exclusivamente en la contemplación de lugares de interés para dar paso a propuestas centradas en la participación, las experiencias y la creatividad. De este modo, se enriquece la oferta turística y se pone en valor la identidad propia de cada destino.

Turistas experimentan el proceso creativo de elaboración de motivos decorativos sobre madera y bambú en un destino turístico del barrio de Hoi An Dong, ciudad de Da Nang. Foto: VNA

Según Phung Quang Thang, presidente de la Asociación de Turismo Verde de Vietnam, la diversidad cultural del país, representada por sus 54 grupos étnicos, junto con su amplio patrimonio histórico, sus oficios artesanales tradicionales y sus festivales, constituye una importante ventaja para elevar la calidad de los productos turísticos.



A su juicio, las propuestas creativas deben inspirarse en la cultura, las costumbres, la gastronomía, los oficios tradicionales y las leyendas populares de cada localidad, a fin de ofrecer experiencias auténticas y diferenciadas.



A través de actividades como el cultivo de hortalizas, la elaboración de productos lacados, las clases de cocina y el acercamiento a los cantos tradicionales Xam y Cheo, los turistas no solo descubren la cultura local, sino que también contribuyen a preservarla y difundirla.



Al mismo tiempo, los habitantes dejan de ser meros proveedores de servicios para convertirse en creadores y promotores de su propia cultura, además de narradores de las historias de su tierra. Así, el turismo no solo genera ingresos, sino que también fortalece el orgullo local y la conciencia comunitaria sobre la conservación del patrimonio.



Armonizar la conservación con la creatividad



Pese a su gran potencial y a los primeros resultados positivos, el desarrollo del turismo creativo vinculado al patrimonio todavía afronta numerosos desafíos.



Según Nguyen Thi Phuong Lan, del Instituto de Cultura, Artes, Deportes y Turismo de Vietnam, algunas localidades siguen basando el aprovechamiento del patrimonio principalmente en espectáculos y recreaciones, sin prestar suficiente atención a la interacción y la participación activa de los visitantes. La falta de una distinción clara entre la creatividad cultural y la explotación comercial puede acabar desvirtuando la esencia y los valores originales del patrimonio.



A ello se suma la falta de coordinación entre los sectores de la cultura, el turismo, la educación y la comunicación. Los mecanismos de apoyo a la creatividad, el fomento de las alianzas público-privadas y la protección de los derechos de las comunidades locales siguen siendo insuficientes.



Asimismo, los recursos humanos especializados, tanto en conocimientos culturales como en el diseño y desarrollo de productos de turismo creativo, todavía no responden plenamente a las exigencias del sector.



En un contexto marcado por la globalización y la transformación digital, el patrimonio también corre el riesgo de sufrir una comercialización excesiva o de perder gradualmente sus valores tradicionales para adaptarse a las preferencias de los turistas. Por ello, encontrar un equilibrio entre la conservación de la autenticidad y la aplicación de nuevas formas de aprovechamiento constituye una condición indispensable.



Según Nguyen Thi Phuong Lan, la conservación del patrimonio y el desarrollo del turismo creativo son dos ámbitos que se complementan y refuerzan mutuamente. Mientras que el patrimonio aporta la riqueza cultural necesaria para crear productos singulares, el turismo genera recursos económicos adicionales e incentiva a los artesanos y las comunidades locales a conservar, transmitir y promover esos valores. De esta manera, el patrimonio no solo se mantiene vivo, sino que también sigue formando parte de la vida contemporánea.



No obstante, su aprovechamiento debe estar sujeto a una orientación y gestión rigurosas, respaldadas por criterios profesionales y éticos, así como por mecanismos de supervisión que eviten la comercialización excesiva y cualquier alteración o tergiversación de los valores patrimoniales.



El turismo creativo constituye una vía importante para impulsar el desarrollo sostenible de esa industria vietnamita. Para explotar al máximo su potencial, es necesario establecer políticas integrales, reforzar la cooperación entre los distintos actores y garantizar que las comunidades locales participen activamente y se beneficien de este proceso. Cuando se conserva y aprovecha de manera adecuada, el patrimonio se convierte en un recurso de valor a largo plazo, capaz de reforzar el atractivo de los destinos y proyectar al mundo la imagen de un Vietnam rico en identidad cultural y creatividad./.