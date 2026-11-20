Hanoi (VNA) - El comercio electrónico de Vietnam mantiene un fuerte crecimiento y podría alcanzar un volumen bruto de mercancías (GMV) de 32 mil millones de dólares en 2026. Sin embargo, la competencia entre Shopee y TikTok Shop se intensifica y obliga a las empresas a priorizar la rentabilidad, la calidad de los productos y la confianza de los consumidores.



Un mercado en expansión y nuevos hábitos de consumo



Según el informe e-Conomy SEA 2026, elaborado por Google, Temasek y Bain & Company, el GMV del comercio electrónico vietnamita crecerá un 22% este año, hasta los 32 mil millones de dólares, mientras que la economía digital alcanzará los 49 mil millones, un 20% más que en 2025.



Las previsiones apuntan a que el comercio electrónico llegará a 61 mil millones de dólares en 2030 y a 144 mil millones en 2035, con un crecimiento anual compuesto cercano al 18%.



Marc Woo, director general de Google Vietnam, atribuyó esta expansión a la creciente adopción de servicios digitales y las políticas favorables a la inteligencia artificial (IA).



Por su parte, Willy Chang, socio de Bain, destacó que las redes sociales, las transmisiones en directo y la IA están transformando los hábitos de compra. El precio sigue siendo importante, pero los contenidos y la interacción con los usuarios adquieren cada vez mayor peso.



No obstante, Le Hoang Oanh, directora de la Agencia de Comercio Electrónico y Economía Digital del Ministerio de Industria y Comercio, advirtió sobre las diferencias de capacidad digital entre las grandes empresas y los pequeños negocios, así como entre las ciudades y las zonas remotas.



Shopee y TikTok Shop, una carrera cada vez más reñida



Según Metric.vn, las ventas de Shopee, TikTok Shop, Lazada y Tiki alcanzaron 150,4 billones de dongs (5,78 mil millones de dólares) en el tercer trimestre de 2026, un 51,6% más que en el mismo período del año anterior. En los primeros nueve meses, sumaron casi 442 billones de dongs (17 mil millones de dólares), con 3.280 millones de productos vendidos.



La diferencia de cuota de mercado entre Shopee y TikTok Shop se redujo de 14,3 puntos porcentuales en el tercer trimestre de 2025 a solo 1,7 puntos en el mismo período de 2026. Mientras las ventas de Shopee aumentaron un 26,4%, las de TikTok Shop crecieron un 75,9%.



Dinh Thi Nho, cofundadora y directora de operaciones de Metric.vn, considera que la competencia se ha convertido prácticamente en una carrera de dos plataformas. Shopee conserva su ventaja en usuarios, búsquedas y variedad de productos, mientras TikTok Shop gana terreno mediante vídeos y transmisiones en directo que despiertan nuevas necesidades de consumo.



Phuong Luong, directora comercial de TikTok Shop Vietnam para pequeñas y medianas empresas, explicó que muchos usuarios descubren productos y desarrollan interés por comprarlos mientras exploran contenidos, incluso sin tener inicialmente intención de adquirirlos.



Pese a sus diferentes estrategias, ambas plataformas compiten cada vez más por fidelizar a los clientes, garantizar la calidad y mejorar la experiencia de compra.



Rentabilidad y confianza, claves para 2027



Los expertos prevén que el comercio electrónico vietnamita crezca entre un 15% y un 30% en 2027, aunque consideran más realistas los escenarios del 15-25%, debido al aumento de los costes y la cautela inversora.



Dinh Thi Nho señaló que las empresas deberán aprovechar sus propios datos de clientes, controlar los gastos operativos y reducir su dependencia de las promociones para mantener las ventas.



El entorno normativo también está cambiando. La Ley de Comercio Electrónico y el Decreto No. 248/2026/ND-CP, en vigor desde el 1 de julio de 2026, establecen nuevas exigencias sobre identificación de vendedores, responsabilidad de las plataformas, transmisiones en directo y operaciones transfronterizas.



Do Huu Hung, vicepresidente de la Asociación de Comercio Electrónico de Vietnam (VECOM), considera que el mercado entra en una etapa de madurez, en la que la calidad y la reputación serán determinantes.



En este contexto, las empresas necesitan diversificar sus canales de venta, invertir en marcas propias, mejorar la atención posventa y aplicar datos e IA para anticipar la demanda y personalizar la experiencia.



Nguyen Tan Phong, director del Centro de Asesoramiento Jurídico de VECOM, señaló que el comercio electrónico está pasando de una competencia basada en precios bajos a otra centrada en la experiencia del consumidor.



Así, el liderazgo en 2027 no dependerá únicamente del tráfico, las visualizaciones o los descuentos, sino de la capacidad de comprender al cliente, generar confianza y convertir cada pedido en una operación rentable./.

VNA