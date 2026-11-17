Da Nang, Vietnam (VNA) - El Festival Internacional de Faroles de Hoi An 2026, bajo el lema “Colores del patrimonio” tendrá lugar del 3 al 6 de diciembre, informó hoy el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la ciudad de Da Nang durante una rueda de prensa.



El festival contará con representaciones de 12 ciudades de China, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Laos y Singapur, así como de organismos, empresas, centros educativos, artesanos, artistas y comunidades locales.



Se trata de una de las actividades centrales del plan de implementación del Proyecto de Ciudad Patrimonial Creativa de Hoi An en los ámbitos de la artesanía y las artes populares para el período 2026-2027, con orientación hasta 2030. Asimismo, forma parte de los esfuerzos por cumplir los compromisos asumidos por Hoi An como miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.



A través de una serie de actividades culturales, artísticas y experiencias participativas, el festival busca conectar distintas culturas mediante el arte de los faroles, promover el intercambio creativo internacional y difundir los valores patrimoniales de Hoi An en la vida contemporánea.



Uno de los principales atractivos del evento será la instalación de más de 30 conjuntos de faroles artísticos, con una amplia variedad de diseños, materiales y conceptos, en la plaza del río Hoai, el jardín de esculturas de An Hoi y otros espacios del casco antiguo.



Cada obra contará una historia relacionada con el pasado de Hoi An como puerto comercial y con los valores culturales de las localidades participantes. Se prevé que estas instalaciones permanezcan expuestas hasta el final de la festividad del Tet Nguyen Tieu (15 de enero según el calendario lunar), en 2027.



El programa incluirá numerosas actividades, entre ellas la ceremonia inaugural, prevista para la noche del 3 de diciembre; el desfile “Minh Dang Da Hanh”, la noche del 4 de diciembre; una exposición sobre la historia del oficio de fabricación de faroles en la Casa Comunal de Hoi An; el espectáculo artístico “Colores del patrimonio”; el concurso fotográfico “Impresiones de los faroles de Hoi An” y el programa de creación artística sobre el terreno “Fotografía y faroles”.



Según Nguyen Thi Anh Thi, vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, el festival no solo constituye un acontecimiento cultural y turístico destacado de 2026, sino también una oportunidad para evaluar su eficacia organizativa y su capacidad de difusión, con vistas a estudiar su posible celebración periódica. La iniciativa contribuirá a desarrollar una marca cultural distintiva para Hoi An y la ciudad de Da Nang./.

VNA