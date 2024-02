En el evento (Fuente:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El 44 Festival de Flores de Ciudad Ho Chi Minh en ocasión del Año Nuevo Lunar se desarrolla en esta metrópolis survietnamita, atrayendo a múltiples visitantes.Al intervenir en la ceremonia inaugural anoche, Duong Anh Duc, vicepresidente del Comité Popular municipal, destacó que se trata de una actividad cultural destacada de los pobladores locales y una oportunidad de intercambiar experiencias entre los artesanos y jardineros nacionales y extranjeros.Iniciado en 1981, el festival no sólo satisface la demanda de entrenamiento de los ciudadanos, sino que también contribuye a promover las particularidades culturales tradicionales, agregó.El evento presenta una serie de obras únicas, entre ellas, una colección de albaricoqueros amarillos con un árbol de 50 años de un coleccionista de la provincia deltaica de An Giang, otro de más de 40 años con una altura de tres metros de la ciudad de Thu Duc, y una colección de orquídeas, incluida una obra de 200 tallos florales llamada Kim Diep (Mariposa Dorada).En particular, el evento de 10 días exhibe una escultura de madera maciza con la forma de un mapa de Vietnam, que se hizo pública por primera vez. Esta obra forma parte de una colección del artesano Nguyen Truong Tien de Ciudad Ho Chi Minh.En el marco del festejo, que durará hasta el 15 de febrero (sexto día del primer mes lunar), también se organizará una amplia gama de otras actividades, como programas culturales y artísticos y espectáculos de danzas del león y del dragón./.