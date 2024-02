La pagoda Kien An Cung tiene más de cien años y está ubicada justo en el centro de la ciudad de Sa Dec, provincia de Dong Thap , con una arquitectura antigua imbuida de características chinas. (Foto: VNA)

Dong Thap, Vietnam (VNA)- Kien An Cung, también conocida como Ong Quach, es una pagoda centenaria ubicada justo en el corazón de la ciudad de Sa Dec, provincia de Dong Thap. La pagoda, con características arquitectónicas notables de la cultura china, fue reconocida como reliquia histórica nacional en 1990.Según las investigaciones, la pagoda Kien An Cung fue construida en 1927 por un grupo de inmigrantes chinos, procedentes de la provincia de Fujian, que se establecieron en Sa Dec. La pagoda fue levantada para honrar a los antepasados y también para fomentar los lazos comunitarios en la localidad. Está estratégicamente ubicada frente al canal Cai Son y exhibe un imponente y digno diseño de carácter “cong” (工). Su fachada frontal presenta una disposición armoniosa con tres secciones principales; el techo de tejas yin-yang tiene una intrincada curva, asemejándose a los movimientos ondulantes de los dragones, que simbolizan la prosperidad. Los seis picos de las ondulaciones muestran majestuosos palacios en miniatura, que expresan la resiliencia y los logros en la superación de la adversidad.La característica única de la pagoda radica en su estilo arquitectónico majestuoso y resplandeciente, adornado con tonos vibrantes en su interior, manteniendo al mismo tiempo una sensación de solemnidad a través de áreas de culto claramente delineadas. Tiene un encanto antiguo, con paredes de ladrillo y techo de tejas desgastadas por el tiempo. En su cima, cuatro pequeñas torres horizontales sostienen estatuas de seres celestiales, budas, santos y, en el centro, un par de dragones abrazando la luna. Flanqueando el camino de la entrada principal hay dos grandes unicornios de piedra verde, mientras que a cada lado se encuentran dos deidades que representan el Bien y el Mal. Dentro del salón fundamental hay un pozo celestial que permite la entrada de luz y ventilación, lo que garantiza que la edificación permanezca siempre luminosa y aireada.El pozo cumple un propósito significativo al disipar rápidamente el espeso humo del incienso durante los días festivos, cuando los visitantes acuden en masa a la pagoda. En el interior, se hallan imponentes columnas de color negro brillante adornadas con una gran cantidad de tableros lacados horizontales, coplas antitéticas, estandartes, inscripciones y mamparas decorativas, todo meticulosamente elaborado y bañado en oro. Adornan las paredes numerosas pinturas realizadas en un estilo tradicional, las cuales representan historias antiguas con un profundo significado educativo y alegórico, que transmiten mensajes profundos y duraderos.En el centro de la sala principal está ubicado el altar de Ong Quach (también llamado Quang Trach Ton Vuong), reconocido y honrado como una figura santa. Frente a él, hay una estatua del emperador Quan Thanh, flanqueada por dos brillantes filas de armas ceremoniales. A la izquierda y la derecha, hay áreas designadas como salones este y oeste, que sirven de espacios de recepción para los viajeros que vienen a presentar sus respetos. Anualmente, la pagoda alberga dos ceremonias importantes: el 22 de febrero (cumpleaños de Ong Quach) y el 22 de agosto (día en que alcanzó la iluminación), según el calendario lunar. Estas celebraciones implican elaborados rituales que atraen a grandes multitudes de devotos.Situada muy cerca de la antigua casa de Huynh Thuy Le, el jardín de flores de Sa Dec y otros lugares de interés, como las pagodas Ba Thien Hau y Huong, la Kien An Cung ofrece una visión cautivadora de una ciudad serena e históricamente rica, enclavada junto al encantador río Tien. Esta imagen destaca a Sa Dec como un destino tranquilo e idílico, impregnado de antigüedad y dotado de una atmósfera apacible que cautiva a los visitantes./.