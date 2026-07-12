Vietnam expresa condolencia a India por accidente de embarcación turística

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung expresaron sus condolencias a la India por el accidente de una embarcación turística ocurrido el 11 de julio en la provincia de An Giang, que dejó numerosas víctimas entre turistas indios debido a las adversas condiciones meteorológicas.

Los mensajes de pésame están dirigidos a la presidenta de la India, Droupadi Murmu, y al jefe del Gobierno de ese país, Narendra Modi.

En sus mensajes, los máximos dirigentes de Vietnam, en nombre del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas, expresaron sus más sinceras condolencias al Estado y al pueblo de la India, especialmente a las familias de las víctimas.

Afirmaron que las autoridades vietnamitas han desplegado y continúan implementando de manera urgente las labores de búsqueda y rescate, la atención médica a los heridos, el apoyo a las familias de las víctimas y una estrecha coordinación con la parte india para abordar las consecuencias del accidente.

Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Lê Hoai Trung, también envió un mensaje de condolencias a su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar./.

​