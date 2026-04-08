Política

Premier vietnamita Le Minh Hung liderará Consejo de Emulación y Reconocimiento

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, será el presidente del Consejo Central de Emulación y Reconocimiento, según la Decisión gubernamental n.º 638/QD-TTg, de 8 de abril de 2026, relativa al perfeccionamiento del Consejo.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung. (Fuente: VNA)
El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, será el presidente del Consejo Central de Emulación y Reconocimiento, según la Decisión gubernamental n.º 638/QD-TTg, de 8 de abril de 2026, relativa al perfeccionamiento del Consejo.

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, asumirá el cargo de vicepresidenta primera del Consejo y Do Thanh Binh, ministro del Interior, se desempeñará como subtitular permanente de la entidad.

Mientras tanto, Bui Thi Minh Hoai, titular del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, será la vicepresidenta del Consejo.

Según el Decreto 152/2025/ND-CP, el mencionado Consejo es un órgano asesor del Partido y del Estado en materia de emulación, cuyas funciones y facultades están estipuladas en el apartado 3 del artículo 90 de la Ley de Emulación y Reconocimiento./.

VNA
#primer ministro #Consejo Central de Emulación y Reconocimiento
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Miembros del Gobierno vietnamita para el mandato 2026-2031

Miembros del Gobierno vietnamita para el mandato 2026-2031

En su primer periodo de sesiones, la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura aprobó una resolución por la que se elige a Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, como primer ministro de Vietnam. También adoptó las resoluciones relativas al nombramiento de viceprimeros ministros, ministros y demás miembros del Gobierno para el período 2026-2031.

El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong. (Fuente: VNA)

Vietnam impulsa cooperación trilateral con Laos y Camboya

Las próximas visitas oficiales a Laos y Camboya del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, contribuirán a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación integral entre los tres países, así como a promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, fue elegido presidente del país. (Foto: VNA)

Líderes mundiales felicitan a los nuevos dirigentes de Vietnam

Jefes de Estado y de Gobierno de Laos, China, Camboya, Cuba, Rusia e India enviaron mensajes y cartas de felicitación a los principales dirigentes de Vietnam tras su elección por la Asamblea Nacional para los cargos de Presidente del país, Primer Ministro y Titular del Parlamento para la XVI legislatura.

Humo elevándose tras las explosiones en la capital Teherán, Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto: Xinhua/ VNA)

Vietnam emite aviso urgente a sus ciudadanos en Israel

La Embajada de Vietnam en Israel emitió hoy un aviso urgente dirigido a la comunidad vietnamita en ese país, en el que detalla medidas actualizadas de defensa civil emitidas por el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, (izquierda) en entrevista con corresponsal de la VNA. (Foto: VNA)

Vietnam y Camboya apuntan a un avance integral en relaciones bilaterales

La próxima visita oficial a Camboya del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, se espera que contribuya a consolidar aún más la confianza política e impulsar una cooperación sustantiva entre ambos países, afirmó el embajador vietnamita en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, en una entrevista con la VNA. (Foto: VNA)

Vietnam y Laos impulsan la materialización de la “cohesión estratégica”

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, encabezará una delegación de alto nivel en una visita oficial a Laos el 9 de abril, marcando un paso fundamental para materializar el concepto de “cohesión estratégica” en la nueva etapa de desarrollo de ambas naciones.