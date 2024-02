Hanoi (VNA) El presidente Vo Van Thuong ofreció hoy incienso para conmemorar al rey An Duong Vuong, fundador del antiguo reino vietnamita de Au Lac (del 257 al 207 a.C.), en el Sitio de Reliquia Nacional Especial de Co Loa , distrito de Dong Anh, Hanoi.Durante el período inicial de construcción del país, la tierra de Co Loa estaba asociada con la figura histórica Thuc Phan An Duong Vuong , quien lideró la lucha contra los enemigos extranjeros y gobernó el país durante 50 años en el siglo III a.C.Su visión estratégica e inquebrantable determinación en la construcción y defensa nacional lo llevaron a trasladar el centro de la nación desde la región montañosa del norte a las vastas y fértiles llanuras donde estableció la antigua capital, conocida hoy como Co Loa, ubicada en el distrito de Dong Anh, un suburbio de la ciudad capital.A través de esfuerzos extraordinarios, An Duong Vuong y la gente de Au Lac completaron la construcción de la Ciudadela Co Loa, que presenta un diseño arquitectónico único en espiral de tres niveles, en un período notablemente corto.Durante la visita, el presidente Vo Van Thuong plantó un árbol en el lugar y recorrió los centros comunitarios de grupos residenciales en el distrito de Dong Anh y el centro cultural, informativo y deportivo local.El mismo día, el mandatario visitó y entregó obsequios al jardín de infantes Phuc Loc en la comuna de Uy No. Con una superficie de más de ocho mil metros cuadrados, es el primer jardín de infancia público del distrito de Dong Anh orientado hacia un modelo preescolar de alta calidad./.