Actualidad semanal: Máximo dirigente vietnamita realiza visitas de Estado a Australia y Nueva Zelanda

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 7 al 13 de agosto de 2026.

· Líder vietnamita realiza visitas de Estado a Australia y Nueva Zelanda

· Parlamento vietnamita debate la creación de Quang Ninh y Bac Ninh

· Ceremonia de inauguración de Miss Mundo 2026 se celebra en Quang Ninh

· VinSpace anuncia contrato con SpaceX para lanzar satélites en 2027

· Exportaciones textiles de Vietnam superan los 27 mil millones de dólares en siete meses