Gastronomía impulsa decisiones de viaje de turistas vietnamitas

Hanoi (VNA) - Los turistas vietnamitas figuran entre los mayores entusiastas del turismo gastronómico en Asia, al ocupar el segundo lugar en la región en cuanto a la prioridad que conceden a la experiencia culinaria local al elegir un destino, según una encuesta de la plataforma digital de viajes Agoda incluida en su Informe de Perspectivas del Turismo 2026.

El estudio revela que el 35% de los viajeros vietnamitas considera la gastronomía como uno de los principales motivos para viajar, lo que refleja el creciente papel de las experiencias culinarias en el comportamiento turístico en Asia. Este factor influye cada vez más en la elección del destino, las actividades y el alojamiento durante los viajes.

La encuesta también señala que descubrir los sabores locales se sitúa actualmente entre las tres principales razones que motivan a los turistas asiáticos a desplazarse, tras haber ocupado el sexto lugar el año pasado. Para los viajeros vietnamitas, la gastronomía no solo responde a una necesidad básica, sino que también constituye una vía para conocer la cultura, la historia y la identidad de cada destino.

Durante sus viajes al extranjero, muchos vietnamitas buscan experimentar la autenticidad culinaria de cada país, desde degustar sushi en Japón hasta probar la comida callejera en Tailandia o disfrutar de restaurantes con estrellas Michelin en Europa. En el último año, los destinos preferidos por los viajeros vietnamitas para explorar la gastronomía fueron Japón, Tailandia, Corea del Sur, Malasia y China.

Los turistas vietnamitas e internacionales dan cada vez más importancia a la hora de probar la gastronomía local antes de elegir un destino. (Fuente: VNA)

Paralelamente, Vietnam continúa consolidándose como un atractivo destino culinario en el mapa turístico internacional. Platos emblemáticos como el Pho y el Banh mi, junto con especialidades regionales como la cocina imperial de Hue o los mariscos del Delta del Mekong, han ganado reconocimiento por su equilibrio de sabores, el uso de ingredientes frescos y la diversidad gastronómica del país.

El informe también indica que los turistas de Taiwán (China) encabezan la lista regional, con un 47% que considera la gastronomía como un factor clave para viajar, seguidos por Vietnam (35%) y Corea del Sur (34%). En el grupo también figuran Malasia, Japón, Indonesia, Tailandia e India.

El director nacional de Agoda en Vietnam, Vu Ngoc Lam, señaló que la posición destacada del país en este ranking refleja la importancia de la gastronomía en la cultura vietnamita y en la forma en que los viajeros del país exploran el mundo. Según explicó, para muchos turistas un viaje solo se considera completo cuando se tiene la oportunidad de descubrir los sabores característicos de cada destino./.