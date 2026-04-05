Política

Líder parlamentaria de Vietnam pide crear nuevo impulso y confianza para la próxima legislatura

El Parlamento de Vietnam debatirá leyes clave y planes de desarrollo en su nueva legislatura, con énfasis en liderazgo y coordinación política.

El presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man habla en la cita (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man habla en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, recomendó hoy fomentar los preparativos que garanticen la organización exitosa de el primer periodo de sesiones del Parlamento de la XVI Legislatura, generando así un nuevo impulso y confianza para el nuevo período.

Al presidir una reunión del Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la Asamblea Nacional con los líderes de las delegaciones parlamentarias de las provincias y ciudades, previa al inicio del primer periodo de sesiones de la XVI Legislatura, Thanh Man indicó que, durante mencionado evento, el Parlamento revisará y decidirá sobre la organización del personal de alto nivel del aparato estatal, además de considerar y aprobar ocho proyectos de leyes y una resolución normativa.

La legislación también aprobará los principales planes nacionales de desarrollo socioeconómico, defensa y seguridad nacional, finanzas públicas, inversión pública y gestión de la deuda pública para el próximo quinquenio.

Aprovechó la ocasión para recordar la declaración del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam: “En momentos difíciles, con plazos ajustados y muchas tareas críticas, esta es una oportunidad para reafirmar la capacidad de liderazgo del Partido, la eficacia de la gestión del Estado y la eficiencia operativa del sistema político… es una prueba para que los líderes de los comités partidistas, el Frente de la Patria, las asociaciones, los sectores y los niveles, solo a través del trabajo, pueden demostrar las capacidades de liderazgo y mando, así como su capacidad de soportar la presión y la alta intensidad de trabajo”.

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El presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man habla en la cita (Fuente: VNA)



El máximo legislador instó a los diputados participantes de la Asamblea Nacional a seguir defendiendo la tradición de unidad y consenso, y fortalecer la coordinación con los organismos pertinentes.

El primer periodo de sesiones de la XVI Legislatura se inaugurará la mañana del 6 de abril en la sede de la Asamblea Nacional en Hanoi y se prevé que dure aproximadamente 11 días, divididos en dos fases./.

VNA
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