Líder partidista de Vietnam insta a renovar con mayor firmeza y eficacia la labor del Parlamento

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, instó hoy a la Asamblea Nacional a impulsar una renovación más firme, sustancial y eficaz de su funcionamiento, durante la sesión inaugural del primer período de sesiones de la XVI legislatura del órgano legislativo, en curso en Hanoi.

El acto contó con la presencia del presidente de la República, Luong Cuong; el primer ministro, Pham Minh Chinh; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu; y la presidenta del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, junto con exdirigentes del Partido, el Estado y el Legislativo.

Antes de la apertura del período de sesiones, los líderes y diputados rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y depositaron ofrendas florales en el Monumento a los Héroes y Mártires. La víspera, el Parlamento celebró una sesión preparatoria.

En su discurso inaugural, el secretario general To Lam saludó los resultados de las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031, y felicitó a los representantes elegidos.

El dirigente destacó también las contribuciones de la Asamblea Nacional de la XV legislatura y de los Consejos Populares del último mandato, cuyos esfuerzos por renovar la organización y los métodos de trabajo, así como por elevar la calidad de la labor legislativa y de supervisión, contribuyeron a eliminar obstáculos institucionales, impulsar la recuperación socioeconómica, reforzar la defensa y la seguridad nacionales y mejorar la posición internacional de Vietnam.

En el actual contexto de desarrollo, apuntó, el país enfrenta mayores exigencias en materia de perfeccionamiento institucional, renovación del modelo de crecimiento y mejora de la gobernanza nacional. En ese escenario, afirmó que la Asamblea Nacional debe renovarse con mayor firmeza, sustancia y eficacia para cumplir plenamente su papel como máximo órgano del poder estatal, encargado de reflejar la voluntad del pueblo y convertir las orientaciones del Partido en leyes y políticas.

Los diputados en la apertura del primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura. (Foto: VNA)

El líder partidista instó a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura a concentrarse en cuatro tareas prioritarias.

La primera consiste en impulsar una renovación profunda de la labor legislativa para construir un sistema jurídico moderno, coherente, estable y aplicable, que sirva de base institucional sólida para el desarrollo. El Parlamento deberá fortalecer su capacidad para institucionalizar las resoluciones del Partido en políticas y leyes, revisar integralmente el sistema jurídico y eliminar superposiciones normativas, con el fin de garantizar que las leyes sean claras y aplicables en la práctica. Según el dirigente, la legislación no solo debe regular la realidad existente, sino también abrir camino a nuevos modelos de desarrollo y fomentar la innovación.

La segunda prioridad es elevar la calidad de la supervisión suprema del Parlamento, orientándola hacia resultados concretos. Las actividades de control deberán centrarse en los sectores estratégicos y en los principales obstáculos al desarrollo, así como en los temas que más preocupan a los votantes, entre ellos la implementación de las grandes políticas del Partido, la aplicación de la ley, la gestión de los recursos nacionales y los bienes públicos, y la práctica del ahorro y la lucha contra el despilfarro.

En tercer lugar, el secretario general pidió reforzar la capacidad de análisis y la visión estratégica en la toma de decisiones sobre los asuntos clave del país. Las decisiones parlamentarias, subrayó, deben ser correctas, precisas y oportunas, ya que la demora puede hacer perder oportunidades estratégicas. En este sentido, exhortó a priorizar los sectores y proyectos de mayor impacto para generar nuevos motores de crecimiento y ampliar el espacio de desarrollo nacional.

En cuarto lugar, llamó a continuar renovando la organización y los métodos de trabajo de la Asamblea Nacional hacia un modelo más moderno, profesional y cercano a la ciudadanía. Para ello, propuso fortalecer el uso de tecnologías digitales, diversificar las formas de funcionamiento del Parlamento, mejorar la calidad del trabajo de los diputados -especialmente los de dedicación exclusiva- y reforzar el papel de las delegaciones parlamentarias como puente entre el Legislativo y los votantes.

Asimismo, destacó la necesidad de ampliar los canales de participación de la ciudadanía, las empresas, los intelectuales y la comunidad científica, así como de reforzar la transparencia en todas las actividades parlamentarias, con el objetivo de construir una Asamblea Nacional digital, moderna y cercana al pueblo.

Al referirse al inicio del nuevo mandato legislativo, To Lam expresó su confianza en que los diputados continuarán fortaleciendo su capacidad y sentido de responsabilidad, manteniendo un estrecho vínculo con la población y colocando siempre los intereses nacionales por encima de todo.

Con una tradición de 80 años y bajo el liderazgo del Partido, concluyó, la Asamblea Nacional de la XVI legislatura está en condiciones de cumplir con éxito su misión y contribuir al objetivo de construir un Vietnam pacífico, independiente, próspero y feliz, avanzando con firmeza hacia el socialismo./.