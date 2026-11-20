Hanoi (VNA) - En medio de los cambios de la vida moderna, la antigua aldea de Duong Lam, en el barrio de Son Tay, Hanoi, conserva numerosos vestigios de la arquitectura y la vida rural tradicional vietnamita. Además de su riqueza arquitectónica e histórica, el lugar mantiene vivas costumbres, tradiciones y formas de vida transmitidas de generación en generación.



La esencia de una antigua aldea vietnamita



El valor particular de Duong Lam reside en su espacio cultural, que refleja la vida de las antiguas comunidades rurales vietnamitas. La solidaridad entre vecinos, el respeto a los antepasados, el arraigo a la tierra natal y el sentido comunitario siguen siendo pilares de la identidad local.



Consciente de estos valores, Hanoi ha puesto en marcha programas para restaurar y poner en valor el patrimonio de la aldea. El proyecto para el período 2024-2030, con visión hasta 2035, prevé mejorar el espacio de la antigua aldea, desarrollar el turismo vinculado a su identidad y elevar el nivel de vida de sus habitantes. También contempla su reconocimiento como sitio de patrimonio nacional especial y la preparación de un expediente para solicitar su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.



Según Nguyen Tran Quang, subdirector del Departamento de Turismo de Hanoi, la capital aspira a que Duong Lam obtenga antes de 2030 el reconocimiento de “Mejor Aldea Turística del Mundo” de la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo. Para alcanzar este objetivo será necesaria la participación coordinada de las autoridades, los organismos competentes, las empresas y la población local.

Los callejones y pasajes de la antigua aldea de Duong Lam (Foto: VNA)

Actualmente, Duong Lam cuenta con 50 sitios patrimoniales, incluidos siete de nivel nacional y 12 reconocidos a nivel provincial. Además, alberga cerca de 100 viviendas con más de un siglo de antigüedad y cientos de casas tradicionales del delta del río Rojo. La aldea conserva relativamente bien su estructura original y el paisaje característico de la región.



El principal desafío es armonizar la protección de la arquitectura y el paisaje tradicionales con las necesidades cotidianas y los medios de subsistencia de sus habitantes.



La belleza de una tierra patrimonial



La combinación de arquitectura, paisaje y tradiciones convierte a Duong Lam en un destino atractivo para quienes desean descubrir y experimentar la vida de una antigua aldea vietnamita.



Ngo Van Ha, de 81 años, carpintero de la ciudad de Bac Ninh con una larga trayectoria en la construcción de casas de madera, destacó el esmero con que se edificaron las antiguas casas comunales, pagodas y viviendas vietnamitas. Explicó que sus columnas, vigas, travesaños y puertas se fabricaban principalmente con maderas resistentes, mientras que los elementos interiores lucen elaboradas tallas y los tejados están cubiertos con gruesas tejas. La combinación de técnicas tradicionales y materiales duraderos ha permitido que muchas construcciones perduren durante siglos.



“En el pasado, solo las familias realmente ricas podían construir grandes casas con maderas preciosas. Una vivienda podía requerir hasta cientos de metros cúbicos de madera”, explicó Ha, quien añadió que la construcción de una casa de cinco estancias y dos anexos podía ocupar a un grupo de trabajadores durante todo un año.



Nguyen Thi Tuyet, residente y comerciante en Duong Lam, destacó especialmente Mong Phu, uno de los antiguos núcleos de población que conforman la aldea, con sus casas tradicionales de tejas, muros de laterita y pequeños callejones sinuosos.



Según documentos y estelas conservados, la casa comunal de Mong Phu fue construida en 1684 y constituye una obra arquitectónica de especial valor. Además de ser un lugar de veneración al genio protector de la aldea, sirve como espacio para reuniones y ceremonias, así como para mantener las costumbres y fortalecer los vínculos comunitarios.



Entre las antiguas viviendas destaca la casa de la familia de Nguyen Van Hung, construida en 1649. Después de casi cuatro siglos, conserva su patio de ladrillo, jardín, pequeño portón y tradicionales tinajas de salsa de soja fermentada, elementos que evocan la vida y las tradiciones de una antigua familia vietnamita.



Duong Lam también atesora expresiones culturales singulares. La pagoda Mia, que alberga numerosas estatuas religiosas de terracota, madera y bronce, constituye una destacada muestra del arte budista.



La antigua aldea es conocida además como la “tierra de los dos reyes”, por ser la tierra natal de Phung Hung y del rey Ngo Quyen, dos héroes vinculados a la lucha por la independencia nacional.



Sus sitios históricos, templos, mausoleos y relatos sobre personajes destacados le confieren una profunda dimensión histórica. Esta se manifiesta no solo en los libros, sino también en los topónimos, las viviendas, las construcciones religiosas y las historias transmitidas de generación en generación.



De cara al Día de la Cultura de Vietnam 2026, Duong Lam refleja la riqueza del patrimonio rural vietnamita y la importancia de integrarlo en la vida contemporánea. Su arquitectura, tradiciones y entorno ofrecen oportunidades para atraer visitantes, desarrollar los servicios y el alojamiento, crear empleo y mejorar los ingresos de la población local./.