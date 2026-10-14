Provincia de Lai Chau proyecta un creicmiento del 10% en 2026

Lai Chau, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Lai Chau se ha fijado como objetivo alcanzar un crecimiento del producto interno bruto regional (PIBR) del 10% en 2026 y desembolsar la totalidad del capital de inversión pública asignado, según se informó en la quinta reunión del Comité Directivo provincial para el crecimiento económico y el desembolso de la inversión pública, celebrada el 14 de octubre.

La reunión, presidida por Le Minh Ngan, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, secretario del Comité partidista de la provincia y presidente del Consejo Popular provincial, evaluó los resultados de los primeros nueve meses del año y definió las principales tareas para el último trimestre.

Según el informe presentado, el PIBR provincial creció un 9,62% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que el crecimiento del tercer trimestre alcanzó el 9,43%, superando en 1,02 puntos porcentuales el escenario previsto. La producción agroforestal y acuícola aumentó un 4,73%; la producción y distribución de electricidad, un 11,79%, y el sector de la construcción, un 22,4%.

Las ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios superaron los 10 billones de dongs (un dólar equivale a unos 26 mil dongs). Los ingresos turísticos crecieron un 22,7% interanual. El programa Viettel Y-Fest 2026 congregó a cerca de 50.000 personas, entre representantes, residentes y visitantes, contribuyendo a promover la imagen de Lai Chau e impulsar el comercio, los servicios y el turismo.

Los ingresos presupuestarios estatales superaron los 2,54 billones de dongs, un 19,5% por encima de la previsión para los primeros nueve meses y equivalente al 93,3% de la meta anual fijada por el Consejo Popular provincial.

La provincia también ha mejorado el entorno de inversión y negocios y celebró una conferencia de promoción de inversiones en Hanoi. Desde principios de año, ha atraído 56 proyectos, con un capital registrado superior a 41 billones de dongs.

El desembolso de la inversión pública alcanzó los 2,97 billones de dongs, equivalentes al 72,39% del plan asignado por el Primer Ministro y al 64,57% del plan provincial. Asimismo, 30 de las 38 localidades habían alcanzado más del 70% de su objetivo anual de producción económica.

En sus conclusiones, Le Minh Ngan reconoció los resultados obtenidos y pidió a los organismos y las autoridades locales reforzar la responsabilidad y la eficacia de la dirección y la gestión, tomando los resultados concretos como criterio de evaluación. Reiteró el objetivo de crecimiento del 10% para 2026 y exhortó a desembolsar el 100% del capital de inversión pública asignado.

Para el cuarto trimestre, la provincia mantendrá una meta de crecimiento del 11,52%. Las prioridades incluyen resolver las dificultades que afectan a los proyectos energéticos, mineros y de construcción; impulsar la producción agroforestal; desarrollar el cultivo de ginseng y plantas medicinales bajo la cubierta forestal, y aplicar medidas para aumentar los ingresos presupuestarios al menos un 20% respecto a la previsión aprobada por el Consejo Popular provincial.

En cuanto a la inversión pública, el dirigente pidió establecer calendarios de desembolso detallados para cada proyecto y cada semana, reasignar capital de los proyectos con baja ejecución a otros con mayor capacidad de desembolso y reforzar las inspecciones para garantizar el uso eficaz de los fondos.

También instó a acelerar la ejecución del proyecto del túnel de carretera bajo el paso de Hoang Lien, la construcción de internados de educación general con varios niveles educativos y el proyecto de levantamiento catastral, elaboración de expedientes y creación de una base de datos sobre tierras.

Las comunas y los barrios deberán revisar el cumplimiento de sus objetivos de crecimiento para definir las tareas de los últimos tres meses del año y resolver oportunamente los obstáculos, en especial los relacionados con la gestión del suelo y la liberación de terrenos, a fin de acelerar la ejecución de los proyectos./.