Vietnam refuerza la selección de personal altamente cualificado para altos cargos en misiones de paz de ONU

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Defensa de Vietnam intensifica sus esfuerzos para reclutar y formar personal altamente cualificado destinado a ocupar altos cargos en las misiones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar la participación internacional del país y su eficacia operativa.



En una conferencia celebrada hoy en Hanoi, presidida por el viceministro de Defensa, teniente general Nguyen Truong Thang, los asistentes evaluaron los resultados recientes y definieron las prioridades del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam para 2026.



Nguyen Truong Thang logió al Departamento y a las unidades implicadas por la eficaz preparación y despliegue de las fuerzas vietnamitas en las misiones de la ONU, y destacó que estas contribuciones han fortalecido la posición de Vietnam y la reputación del Ejército Popular en el ámbito internacional.



Asimismo, subrayó la necesidad de mantener el ritmo de las actividades, con especial énfasis en la capacitación y la preparación de las próximas rotaciones de la Unidad de Ingeniería (Rotación 5) y del Hospital de Campaña de Nivel 2 (Rotación 8). También instó a organizar con rigor las ceremonias de despliegue y a cumplir estrictamente la disciplina militar y las normas de la ONU para garantizar la seguridad absoluta del personal en el terreno.



Otra prioridad clave es reforzar la coordinación entre los organismos competentes para crear una sólida reserva de candidatos para estas misiones, centrándose en la selección de efectivos altamente cualificados, capaces de competir con éxito por puestos de alto nivel tanto en las misiones de la ONU como en su sede central, señaló.



El Departamento de Relaciones Exteriores del Ministerio recibió el encargo de coordinarse con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam para ampliar la cooperación con la ONU y con socios internacionales, incluida la negociación, prórroga y actualización de memorandos de entendimiento en este ámbito.



El general de división Pham Manh Thang, director del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, informó que desde mayo de 2014 más de 1.300 oficiales y soldados profesionales vietnamitas han participado en actividades de mantenimiento de la paz de la ONU, tanto en despliegues individuales como en unidades, todos con un desempeño eficaz y una disciplina ejemplar.



En el marco de la cooperación internacional, Vietnam ha firmado 11 acuerdos y movilizado más de 20 millones de dólares en apoyo externo para reforzar la capacitación y la capacidad operativa. Sus programas de formación en mantenimiento de la paz, alineados con los estándares de la ONU y desarrollados tanto a nivel nacional como internacional, gozan de un reconocimiento creciente por su calidad y credibilidad en la región./.

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