Camboya valora visita de alto dirigente partidista vietnamita

Phnom Penh(VNA) - El Comité Central del Partido Popular de Camboya (CPP) afirmó que la visita oficial a Camboya del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, junto con la delegación de alto nivel vietnamita, posee un profundo significado tanto diplomático como político.

Según el comunicado oficial emitido ayer, durante la visita, Tran Cam Tu sostuvo reuniones y conversaciones con altos dirigentes camboyanos.

En estos encuentros, ambas partes intercambiaron información sobre la situación de cada país, así como sobre el contexto regional e internacional; compartieron experiencias y valoraciones sobre el trabajo de cada Partido y Estado, y analizaron la cooperación bilateral en foros regionales e internacionales.

Ambas partes acordaron orientaciones y planes para reforzar la cooperación entre los dos Partidos, con el fin de preservar la relación histórica y la solidaridad tradicional entre los Partidos, Gobiernos y pueblos de ambos países, y transmitir estos valores a las generaciones más jóvenes.



Durante las conversaciones, el vicepresidente del CPP, Samdech Say Chhum, elogió los logros alcanzados por Vietnam en diversos ámbitos y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del PCV encabezado por su secretario general y presidente del país, To Lam, Vietnam alcanzará el objetivo de convertirse en una nación de ingresos altos para 2045.



Por su parte, Tran Cam Tu valoró altamente la amistad entre ambos Partidos y Estados, destacando especialmente la cooperación en defensa, seguridad y asuntos fronterizos. Subrayó que las provincias limítrofes han colaborado eficazmente en la lucha contra los delitos transnacionales y en el fortalecimiento de la seguridad en las zonas fronterizas, convirtiéndolas en un espacio de paz, amistad, cooperación y desarrollo.



El dirigente vietnamita enfatizó la necesidad de evitar que fuerzas hostiles utilicen el territorio de un país para perjudicar al otro, y llamó a acelerar la delimitación y demarcación de la frontera común.



Respecto a la situación regional, el comunicado destacó que ambas partes reafirmaron su compromiso con la unidad y el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), así como con la resolución de disputas mediante el diálogo pacífico y conforme al derecho internacional.



Camboya expresó su agradecimiento a Vietnam por su participación, junto con otros miembros de ASEAN, en el apoyo al alto el fuego entre Camboya y Tailandia, así como por su contribución al grupo de observadores de ASEAN encargado de supervisar la implementación del acuerdo.



Durante la visita, Tran Cam Tu y la vicepresidenta del CPP y presidenta de la Asociación de Amistad Camboya–Vietnam, Samdech Men Sam An, copresidieron un encuentro amistoso con alrededor de 140 exestudiantes camboyanos formados en Vietnam.



Asimismo, el comunicado citó al jefe de Estado interino, presidente del CPP y titular del Senado, Hun Sen, quien destacó que la cooperación entre los órganos legislativos, estatales y partidistas de ambos países continúa fortaleciéndose. El dirigente camboyano expresó además su expectativa de que el comercio bilateral alcance la meta de 20 mil millones de dólares conforme a lo previsto./.