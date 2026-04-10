Dirigente partidista vietnamita dialoga con comunidad connacional en Camboya

Phnom Penh (VNA) Como parte de su visita oficial a Camboya, el miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, dialogó hoy con funcionarios de la Embajada de Hanoi en Phnom Penh y representantes connacionales en este país.



En sus palabras, Tran Cam Tu informó sobre la situación en Vietnam y como resultado, luego de 40 años del proceso de Doi moi (renovación), el país ha logrado diversos éxitos de gran importancia histórica.



La posición y el prestigio de Vietnam en el ámbito internacional se ven cada vez más reforzados, comunicó.



El dirigente partidista hizo hincapié en que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre prestan especial atención a los ciudadanos coterráneos en Camboya.



Durante las visitas y contactos de alto nivel, los líderes del Partido y del Estado solicitan con frecuencia a los dirigentes camboyanos que presten más atención y creen condiciones más favorables, tanto en términos de políticas como de implementación práctica, para que los residentes vietnamitas aquí puedan estabilizar sus vidas, integrarse a largo plazo en la sociedad local y hacer contribuciones positivas al país anfitrión y a las relaciones entre ambas naciones, reiteró.



Expresó su esperanza de que confíen y apoyen a las políticas del Partido y del Estado de Vietnam y se esfuercen aún más para mejorar el estatus legal de la comunidad de residentes vietnamitas en Camboya.



Por otro lado, reconoció y destacó los esfuerzos de la Embajada y agencias representativas de Vietnam en Camboya en la implementación efectiva de la política exterior del Partido y del Estado, y en el cumplimiento de su función de brindar asesoramiento estratégico a los líderes de la tierra natal en las relaciones con este país.



También propuso a las asociaciones y organizaciones que sigan desarrollando su papel en el apoyo a la comunidad de residentes vietnamitas en Camboya y presten atención especial para apoyar a las empresas del país del origen a buscar oportunidades de hacer negocios aquí, entre otros.



Se trata de última actividad de Tran Cam Tu en Camboya durante su visita oficial, por invitación de Samdech Say Chhum, vicepresidente del Partido Popular de Camboya y jefe del Comité Permanente de su Comité Central.



En la noche del mismo día, Tran Cam Tu y su comitiva partieron del Aeropuerto Internacional Techo de Phnom Penh, concluyendo así con éxito su visita oficial a Camboya./.

VNA