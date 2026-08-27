Tuan Chau: la isla de las perlas que se proyecta hacia el futuro

Quang Ninh (VNA) De una antigua comuna insular marcada por las dificultades de comunicación y aislamiento, Tuan Chau se ha convertido hoy en un destino turístico moderno, dinámico y lleno de vitalidad.

En el nuevo espacio de desarrollo de Quang Ninh, la llamada “isla de las perlas” continúa ampliando su horizonte, con la mirada puesta en la construcción de una ciudad y en el desarrollo de un turismo y unos servicios de alta calidad, aprovechando sus ventajas naturales: el mar, el paisaje y sus valores propios.

El legado del Presidente Ho Chí Minh y una memoria imborrable

Quang Ninh tuvo el honor de recibir en varias ocasiones la visita del Presidente Ho Chi Minh. Para Tuan Chau, las visitas que realizó a la isla en 1957, 1959 y 1962 constituyen hitos especialmente significativos. Sus enseñanzas sobre la unidad, el trabajo, el desarrollo económico, la defensa y la seguridad, así como sobre la construcción de la patria, han permanecido en la memoria de generaciones de habitantes.

Más de seis décadas después, el anciano Tran Quang Han, residente en el barrio de Ngoc Chau, en la demarcación de Tuan Chau, todavía recuerda con claridad los dos encuentros que mantuvo con el Presidente Ho Chi Minh, en 1959 y 1962.

Según su relato, en cada visita el Presidente se interesaba afectuosamente por la vida cotidiana y la producción de los habitantes, y les instaba a mantenerse unidos, superar las dificultades y desarrollar la economía.

En aquella época, Tuan Chau contaba con apenas un centenar de familias, dedicadas principalmente a la agricultura y la pesca. La isla no disponía de electricidad, agua potable, escuelas ni centros sanitarios, mientras que las comunicaciones con el continente eran extremadamente difíciles.

A partir de aquellas aspiraciones sencillas - mejorar las vías de comunicación, disponer de electricidad y agua y garantizar mejores condiciones educativas-, Tuan Chau comenzó a transformarse gradualmente.

Las infraestructuras fueron mejorando, las viviendas se hicieron más sólidas y el nivel de vida de la población aumentó de manera constante.

De una isla aislada a un destino turístico

El gran punto de inflexión para Tuan Chau llegó en 1999, cuando la empresa Au Lac, antecesora del Grupo Tuan Chau, culminó la construcción de la carretera que conectó la isla con el continente. La mejora de las comunicaciones permitió despertar el enorme potencial de la localidad y aceleró la transición de una economía basada principalmente en la agricultura y la pesca hacia los servicios y el turismo.

En la actualidad, Tuan Chau presenta una imagen moderna y ordenada, con una amplia red de carreteras, hoteles, complejos turísticos, villas, campos de golf y espacios de ocio. Sus casi 10 kilómetros de playas, junto con las instalaciones de entretenimiento y el puerto internacional de pasajeros, conforman un complejo turístico diversificado que atrae tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

Tras la implantación del modelo de administración local de dos niveles, la demarcación cuenta con una superficie de más de 62 km² y una población cercana a los 15.000 habitantes. La localidad ya no registra hogares en situación de pobreza y dispone de infraestructuras básicas de electricidad, transporte, educación y salud. En los primeros seis meses del año, los ingresos presupuestarios superaron los 27,4 millones de dólares, equivalentes al 292,37% del objetivo anual. Actualmente, cerca de 300 empresas operan en la zona.

Nuevas oportunidades de desarrollo

Tuan Chau encara ahora una nueva etapa, marcada por la diversificación económica y la incorporación de tecnologías avanzadas. El parque tecnológico digital promovido por el Grupo FPT comenzó a construirse a finales de 2025 sobre una superficie de casi nueve hectáreas. El proyecto abre perspectivas en campos como la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, la ciberseguridad y la investigación y desarrollo.

Al mismo tiempo, grandes proyectos impulsados por Vingroup, entre ellos un parque público de casi 620 hectáreas y el complejo urbano Ha Long Xanh, ampliarán el espacio destinado al desarrollo urbano, el turismo y el entretenimiento.

El proyecto ferroviario de alta velocidad Ha Noi–Quang Ninh, cuyo destino final está previsto en la zona del parque de Tuan Chau, podría reducir a unos 23 minutos el tiempo de viaje entre Ha Noi y Quang Ninh, reforzando la conectividad y la capacidad de atracción turística.

De acuerdo con las nuevas orientaciones, Tuan Chau desarrollará un modelo urbano vinculado al turismo, los servicios, las tecnologías avanzadas, la logística y el comercio. También potenciará el ecoturismo y el turismo espiritual, los productos turísticos de alta calidad y las infraestructuras inteligentes, además de modernizar el puerto internacional de pasajeros y ampliar los servicios de cruceros y logística portuaria.

El 25 de agosto de 2026, el Consejo Popular de Tuan Chau aprobó la asignación de más de 3,16 millones de dólares para cuatro proyectos prioritarios de infraestructura. Estas inversiones contribuirán a mejorar el paisaje urbano, elevar la calidad de vida y preservar los valores históricos y culturales de la localidad.

Así, Tuan Chau avanza hacia una nueva etapa de desarrollo sin renunciar a la preservación de sus paisajes y valores propios, en busca de un crecimiento moderno, equilibrado y sostenible./.