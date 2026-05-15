Vietnam recauda más de 357 mil dólares a apoyar a víctimas del Agente Naranja

Hanoi (VNA) - El Fondo para las Víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam movilizó en 2025 más de 357 mil dólares para respaldar programas de asistencia a personas afectadas por esa sustancia tóxica, informó este 15 de mayo la Asociación Vietnamita de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina (VAVA) durante el lanzamiento de una nueva campaña nacional de apoyo.

Durante el acto, el teniente general Nguyen Huu Chinh, presidente de la VAVA, afirmó que, aunque la guerra terminó hace más de 50 años, las secuelas de los agentes químicos continúan afectando a millones de vietnamitas y provocando graves sufrimientos físicos y psicológicos a varias generaciones.

Bajo el lema “65 años: de la catástrofe al camino conjunto para aliviar el dolor naranja”, las actividades previstas para 2026 buscan no solo rendir homenaje a las víctimas, sino también movilizar la solidaridad de la comunidad nacional e internacional.

Autoridades vietnamitas ofrecen información a la prensa sobre las actividades conmemorativas por el 65 aniversario de la catástrofe del Agente Naranja en Vietnam. (Foto: baochinhphu.vn)

Como parte del programa, la asociación organizará el V Congreso de Ejemplos Destacados en apoyo a las víctimas del Agente Naranja y preparará su VI Congreso para el período 2026-2031, con el objetivo de fortalecer la organización, ampliar la movilización de recursos sociales, impulsar medios de vida sostenibles e intensificar la cooperación internacional.

Las filiales de la VAVA en todo el país reforzarán además las campañas de sensibilización sobre las consecuencias del Agente Naranja y continuarán captando recursos nacionales e internacionales para asistir a las víctimas más vulnerables y a quienes reciben atención en centros de protección social.

Entre las actividades más destacadas figura la exposición “El viaje por la justicia”, prevista en la ciudad de Da Nang a partir del 22 de julio de 2026 y con una duración de un mes. La muestra reunirá más de 400 fotografías, documentos y objetos relacionados con la catástrofe del Agente Naranja, los esfuerzos de recuperación y la lucha por la justicia de las víctimas.

Paralelamente, la asociación, junto con varias entidades y plataformas digitales, pondrá en marcha la carrera virtual “Pasos solidarios” en la plataforma Topplay para recaudar fondos destinados a apoyar a las víctimas en situación vulnerable.

Durante el lanzamiento de la campaña, organizaciones y benefactores comprometieron donaciones superiores a 38 mil dólares a través de la cuenta 1961 del Fondo para las Víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam.

En 2025, el fondo destinó cerca de 396 mil dólares a programas de construcción y reparación de viviendas, entrega de regalos por el Tet, apoyo a medios de vida, suministro de sillas de ruedas, atención en centros sociales y asistencia a víctimas afectadas por desastres naturales.

Para 2026, la VAVA continuará coordinando campañas junto con medios de comunicación, plataformas digitales y organizaciones vinculadas, priorizando la atención médica, la rehabilitación funcional, la mejora de las condiciones de vida y la construcción de viviendas para las víctimas, bajo el principio de “no dejar a nadie atrás”./.