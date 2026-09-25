BSR y ExxonMobil firman un acuerdo marco de suministro de crudo

Hanoi- La Corporación de Refinación y Petroquímica de Vietnam (BSR) firmó un acuerdo marco con ExxonMobil Asia Pacific para explorar el suministro de crudo destinado a su refinería de Dung Quat, en un esfuerzo de la mayor refinería de Vietnam por diversificar sus fuentes de materia prima y fortalecer su resiliencia frente a la volatilidad del mercado energético mundial.

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El acuerdo se intercambió el miércoles en Nueva York durante una mesa redonda de alto nivel entre dirigentes vietnamitas y ejecutivos de importantes empresas estadounidenses. La firma contó con la presencia del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam.

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El acuerdo con la filial de ExxonMobil en Asia-Pacífico amplía la red de proveedores internacionales de crudo de BSR, mientras la empresa busca una mayor flexibilidad en el abastecimiento de materia prima en un contexto de mercados energéticos mundiales cada vez más volátiles.

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Desde principios de 2026, BSR ha evaluado y ampliado el suministro de crudo procedente de diversas regiones, incluida Estados Unidos. La empresa también ha firmado acuerdos de suministro de crudo con Chevron para garantizar una disponibilidad estable de materia prima para la refinería de Dung Quat.

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Una ventaja clave de la refinería es su creciente capacidad para procesar diferentes tipos de crudo. Desde principios de 2026, BSR ha probado con éxito tres tipos de crudo adicionales, elevando a 40 el número total de variedades que Dung Quat puede procesar: 12 de origen nacional y 28 importadas.

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En 2026, BSR también completó la evaluación técnica y el procesamiento del crudo nigeriano Erha, con una proporción máxima de mezcla de aproximadamente el 45% en volumen, así como del condensado Sao Vang-Dai Nguyet, con una proporción de hasta un 12% aproximadamente.

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Una cesta de crudos más amplia permite a BSR seleccionar la materia prima en función de las condiciones del mercado y la rentabilidad de la refinería, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de los proveedores tradicionales.

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La refinería de Dung Quat, situada en la provincia de Quang Ngai (centro de Vietnam), es un elemento clave del sistema nacional de suministro de petróleo. En 2025 importó cerca de 8,28 millones de toneladas de crudo, representando el crudo importado alrededor del 31% del total de la materia prima procesada.

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Para 2026, BSR ha priorizado el equilibrio entre el suministro de crudo nacional y el importado en un contexto de incertidumbre geopolítica. Se prevé que el crudo importado represente alrededor del 15% de la materia prima, procedente de regiones como África Occidental, el Mediterráneo y el Sudeste Asiático.

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El acuerdo marco con ExxonMobil Asia Pacific proporciona a BSR otra fuente potencial de crudo y refuerza su capacidad para ajustar las adquisiciones a medida que evolucionan los mercados mundiales del petróleo./.