Hanoi (VNA)- El presidente de Vietnam, Vo Van Thuong, se reunió y elogió hoy a las personas que han hecho contribuciones destacadas al desarrollo socioeconómico de la ciudad de Can Tho a través de los períodos.En el encuentro realizado en ocasión del 20 aniversario de fundación de la ciudad deltaica en Hanoi, el mandatario apreció los logros en el desarrollo socioeconómico de Can Tho , alcanzados gracias a los esfuerzos del Comité partidista, la administración y los pobladores locales.Recordó la orientación establecida en la Resolución No. 59-NQ/TW emitida por el Buró Político “Sobre construir y desarrollar la ciudad de Can Tho hasta 2030, con visión hacia 2045”, según la cual Can Tho se convertirá en el centro regional y una ciudad ecológica, civilizada, moderna e imbuida de identidad del Delta del río Mekong.Se trata de una tarea importante que tiene significado, tanto en término socioeconómico como en política, defensa y seguridad, dijo.En el proceso de desarrollo, señaló, Can Tho debe considerar a la gente como el centro, y centrarse en la solución de sus dificultades.Al mismo tiempo, enfatizó, resulta necesario promover los movimientos de emulación patriótica para estimular a la gente a participar activamente y contribuir más al desarrollo de la ciudad. /.