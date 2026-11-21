Phu Tho, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Phu Tho aprovecha su patrimonio cultural y los intercambios internacionales para fortalecer la diplomacia, proyectar su imagen y generar oportunidades de cooperación en materia de turismo, comercio e inversión.



El patrimonio como puente diplomático



Según el Departamento de Relaciones Exteriores provincial, los sitios vinculados al Culto a los Reyes Hung y al canto Xoan permiten acercar a los visitantes extranjeros a la historia, las tradiciones y la identidad local. La promoción también incluye los productos OCOP (Cada comuna, un producto), artesanías, té verde y artículos inspirados en los tambores de bronce y el canto Xoan.



Iniciativas de intercambio con Japón, Corea del Sur y Tailandia, entre otras, han contribuido a ampliar los vínculos de amistad con 22 localidades extranjeras. Destaca la exposición Vietnam-Corea del Sur “Flujos culturales”, que presentó 118 obras de 107 artistas de ambos países durante las actividades del Festival del Templo de los Reyes Hung de 2026. Phu Tho también mantiene intercambios anuales de funcionarios con la provincia surcoreana de Chungcheongbuk.



Los vietnamitas en el exterior participan en la difusión del patrimonio provincial. Cerca de 100 compatriotas residentes en nueve países tomaron parte en un concurso en línea sobre el Culto a los Reyes Hung y el canto Xoan, mientras que cientos regresan cada año para rendir homenaje a los Reyes Hung.



En el ámbito educativo, entre 2021 y 2025, la Universidad Hung Vuong firmó seis acuerdos de cooperación con socios de seis países y territorios, organizó 12 programas internacionales para 372 estudiantes y recibió a 245 alumnos extranjeros. Estas actividades combinan la formación académica con el intercambio cultural y la enseñanza del vietnamita.



Nguyen Dac Thuy, director del Departamento de Relaciones Exteriores provincial, destacó que la promoción de productos OCOP y especialidades locales en eventos internacionales contribuye a difundir la identidad de Phu Tho y abrir oportunidades comerciales.



Ampliar el alcance de la diplomacia cultural



Phu Tho cuenta con dos patrimonios culturales inmateriales inscritos por la UNESCO: el Culto a los Reyes Hung y el canto Xoan. Sobre esta base, la provincia aprobó un plan de aplicación de la Estrategia de Diplomacia Cultural hasta 2030, con visión hacia 2045, para reforzar su proyección internacional y vincular la cultura con el turismo y las industrias creativas.



La vicepresidenta del Comité Popular provincial, Phung Thi Kim Nga, señaló que la localidad aprovechará el espacio cultural tras la fusión administrativa, acelerará la transformación digital y promoverá la conexión entre diplomacia cultural, turismo y economía del patrimonio.



El plan contempla organizar anualmente al menos una “Jornada Cultural de Phu Tho” en el extranjero y una “Jornada de Cultura Extranjera” en la provincia. Entre 2026 y 2030 se celebrarán de dos a tres eventos de intercambio y promoción cultural, junto con actividades deportivas con localidades extranjeras asociadas.



La provincia también continuará restaurando y digitalizando sus bienes culturales, recuperando ceremonias tradicionales y elaborando expedientes para proteger otros patrimonios, entre ellos el Mo Muong, cuya inclusión en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia de la UNESCO se propone promover.



Con estas iniciativas, Phu Tho aspira a difundir la imagen de la Tierra Ancestral, atraer visitantes e inversiones y convertir su riqueza cultural en un recurso para el desarrollo sostenible./.

VNA