Provincia de Phu Tho refuerza capacidades de funcionarios de base

Phu Tho, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Phu Tho busca fortalecer las capacidades de su personal de base para responder a las mayores competencias y responsabilidades derivadas de la puesta en marcha del modelo de gobierno local de dos niveles, con el objetivo de mejorar el servicio a la población e impulsar el desarrollo local.

En vida, el Presidente Ho Chi Minh concedió especial importancia al trabajo de personal. Afirmó: “Los cuadros son la raíz de todos los trabajos; el éxito o el fracaso de cualquier tarea depende de que los cuadros sean buenos o deficientes”. En el contexto de la puesta en funcionamiento del nuevo modelo de gobierno local, este pensamiento adquiere aún mayor relevancia y plantea exigencias cada vez más elevadas al personal, especialmente en el nivel comunal.

La eficacia de las administraciones comunales constituye también un indicador importante de la capacidad de gobernanza, el sentido de la responsabilidad y la calidad del servicio a la población.

Tras la fusión de las provincias de Phu Tho, Vinh Phuc y Hoa Binh, el 1 de julio de 2025, la nueva provincia cuenta con una superficie superior a los 9.300 kilómetros cuadrados, alrededor de cuatro millones de habitantes y 148 comunas y barrios. Esta reorganización ha ampliado el ámbito de gestión y ha diversificado los desafíos de las administraciones locales, que deben atender tanto zonas urbanas y rurales como áreas habitadas por minorías étnicas, parques industriales y destinos turísticos.

Con la supresión del nivel de distrito, las administraciones comunales han asumido mayores competencias y responsabilidades. Ya no se limitan a recibir directrices y ejecutarlas, sino que deben resolver directamente los asuntos, elegir soluciones y responder por los resultados. Por ello, sus funcionarios necesitan conocer a fondo sus territorios, identificar problemas, coordinar recursos y tomar decisiones eficaces.

La relación con la población también se ha vuelto más directa. La provincia ha establecido 148 Centros de Servicio de la Administración Pública a nivel comunal, que reciben el 100% de los trámites administrativos de su competencia sin restricciones territoriales.

En la comuna de Luong Son, uno de estos centros recibió 12.638 expedientes desde el 15 de julio de 2025, principalmente sobre registro del estado civil, certificación de documentos y gestión de tierras. El personal también orienta a los ciudadanos en el uso de la aplicación VNeID y revisa los expedientes desde su presentación para reducir errores y desplazamientos innecesarios. Estos avances reflejan el paso de una gestión centrada en los procedimientos a otra orientada a resolver las necesidades de la población.

Durante un encuentro con representantes de medios de comunicación con motivo del 101.º aniversario del Día de la Prensa Revolucionaria de Vietnam, el secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en la provincia de Phu Tho, Pham Dai Duong, destacó que la eficacia de la reforma debe medirse por la simplificación de los trámites, la mejora del entorno de inversión y el aumento del nivel de vida de los ciudadanos.

La transformación digital plantea nuevas exigencias. La provincia ha puesto en marcha un sistema de gestión y dirección del desarrollo socioeconómico con 23 funciones principales de seguimiento, supervisión y gestión. Los funcionarios deben dominar las herramientas digitales y utilizar los datos para detectar obstáculos y fundamentar sus decisiones.

Phu Tho cuenta con 65.823 funcionarios, empleados públicos y trabajadores del sector público en el nivel comunal. De ellos, 59.784 poseen estudios universitarios o superiores, el 91% del total. Hasta finales de agosto de 2026, la provincia había reasignado o destinado temporalmente a 747 personas a comunas y barrios e incorporado a otras 157 al cuerpo de funcionarios públicos comunales.

Ante problemas cada vez más complejos, como los relacionados con las tierras, las inversiones, el medio ambiente y los medios de vida, el personal debe reforzar su capacidad de coordinación, movilización de recursos, aplicación tecnológica y diálogo con la población.

En este contexto, la Resolución No. 27-NQ/TU, promulgada por el Buró Ejecutivo del Comité del Partido en Phu Tho, establece orientaciones para mejorar la calidad del personal de base, mediante una formación acorde con las necesidades, una asignación adecuada de responsabilidades y una evaluación basada en resultados. El objetivo es construir un equipo capaz de garantizar el funcionamiento eficaz del nuevo modelo administrativo e impulsar el desarrollo desde las localidades./.