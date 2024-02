En el juicio en primera instancia (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Doce de los 38 acusados en el caso acontecido en la empresa de Viet A presentaron hoy sus apelaciones al Tribunal Popular de Hanoi, tras un mes del dictado del veredicto en primera instancia.



En específico, Phan Quoc Viet (director de Viet A), Nguyen Thanh Long (exministro de Salud) y otros nueve inculpados solicitaron reducir sus penas, mientras que Vu Dinh Hiep (subdirector de Viet A) pidió una revisión y reevaluación de la verdadera naturaleza del caso y la sentencia contra el acusado.



La empresa Viet A también presentó una apelación para solicitar que no se confisque al fondo estatal la cantidad de dinero recaudado de la venta de kits de prueba de COVID-19 a organizaciones e individuos no involucrados.



Al mismo tiempo, exigió al Tribunal de Apelación que levante las restricciones de transacciones a las cuentas bancarias de Viet A y sus filiales que no se relacionan con el caso.



Del 3 al 12 de enero, el Tribunal Popular de Hanoi realizó el juicio en primera instancia y emitió sentencias contra 38 acusados, incluidos gerentes de Viet A, exfuncionarios de los ministerios de Salud y de Ciencia y Tecnología, así como de los centros de Control y Prevención de Enfermedades de muchas provincias.

Según la acusación de la Fiscalía Popular Suprema, en medio del brote de la COVID-19 en 2020 el Gobierno asignó al Ministerio de Ciencia y Tecnología la investigación y fabricación de productos biológicos para la lucha antiepidémica. Posteriormente, la investigación sobre los kits de prueba de COVID-19 fue asignada a la Academia de Medicina Militar con un presupuesto de 18,9 mil millones de VND (más de 781 mil 400 dólares).



El acusado Phan Quoc Viet logró involucrar a su empresa en el proyecto de desarrollo de kits de prueba. En diciembre de 2021, la policía arrestó e inició procedimientos legales contra Quoc Viet por aumentar el precio de los kits de prueba RT-PCR COVID-19 y sobornar a funcionarios de salud para que vendieran sus productos.

La empresa Viet A vendió más de 4,5 millones de kits de prueba, lo que provocó una pérdida de 51,4 millones de dólares, de los cuales 16,7 millones provinieron del Estado./.