Dirigente partidista vietnamita se reúne con exestudiantes camboyanos formados en Vietnam

Phnom Penh (VNA) Al continuar su agenda en Camboya, el miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, sostuvo en encuentro con ex estudiantes camboyanos en Vietnam.



En sus palabras, Tran Cam Tu destacó que las generaciones de estudiantes camboyanos en Vietnam se consideran factores importantes que contribuyen a construir una sólida base social para las relaciones de amistad entre los dos países.



Se espera que su visita oficial a Camboya brinde aportes a consolidar la confianza política, la solidaridad, los estrechos lazos y la asistencia mutua entre los dos Partidos y ambas naciones, un principio vital y uno de los factores más importantes, una de las mayores fuentes de fortaleza en la causa de la liberación nacional, la protección de la independencia y la construcción del país de cada parte, expresó.



Vietnam se complace enormemente en constatar el continuo desarrollo positivo de las relaciones de amistad tradicional y la cooperación integral entre los dos Partidos y Estados en todos los ámbitos durante el último período, especialmente en política, defensa, seguridad, comercio, inversión, turismo, educación, cultura, ciencia e intercambio popular, resaltó.



Durante la visita de Estado del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, a Camboya en febrero de 2026, los líderes de ambas naciones acordaron las principales orientaciones para intensificar las relaciones bilaterales, centrándose en consolidar la confianza política, promover la cooperación en materia de defensa y seguridad, ampliar y mejorar la eficacia de la conectividad económica, e impulsar la colaboración en educación y formación, cultura e intercambios entre personas, comunicó.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)





Vietnam reconoce y evalúa altamente las contribuciones prácticas y efectivas de las generaciones de ex alumnos camboyanos que estudiaron en el país, reiteró.



En diversos puestos en el Partido, Estado, Ministerios, ramas, localidades y empresas, esas personas han utilizado eficazmente sus conocimientos y experiencias acumulados, haciendo contribuciones positivas al desarrollo de Camboya y desempeñando un papel importante en la promoción del entendimiento, la confianza y la cooperación entre los dos países, remarcó.



También formuló votos porque en el futuro continúen desarrollando su papel, no solo como puentes de conexión de amistad, sino también como factores proactivos en la propuesta e implementación de programas e iniciativas de cooperación específicos y prácticos en campos como la economía, el comercio, la inversión, la educación y la formación, y los intercambios entre personas, contribuyendo así a profundizar aún más los nexos Vietnam - Camboya en la nueva era.



En la ocasión, Samdech Men Sam An, vicepresidenta del Partido Popular de Camboya y presidenta de la Asociación de Amistad Camboya-Vietnam, destacó la importancia del encuentro que contribuye a fomentar la amistad tradicional, la comprensión mutua y la cooperación entre los pueblos.



La Asociación siempre valora el mantenimiento y la promoción de la amistad tradicional de larga data, el respeto mutuo y la contribución activa a la consolidación de la paz, la estabilidad y el desarrollo común, afirmó.



En el contexto de los complejos cambios que actualmente afrontan la región y el mundo, fortalecer la solidaridad entre los jóvenes se ha convertido en un factor clave y una tarea importante, puntualizó.



Mientras tanto, Uch Leang, presidente de la Asociación de ex-estudiantes Camboyanos en Vietnam, se comprometió a continuar impulsando los nexos de amistad y cooperación integral entre ambas naciones indochinas para que lleguen a una nueva altura en el futuro./.