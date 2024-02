Se prevé que 2024 será un año en el que Vietnam seguirá recibiendo grandes capitales de inversión extranjera directa (Fuente:VNA)

La confianza se fortalece por la entrada de una serie de grandes proyectos



Un total de seis proyectos por valor registrado de 390 millones de dólares recibieron certificados de inversión en una conferencia del anuncio de la planificación en la etapa 2021-2030, con visión hacia 2050 de la provincia centrovietnamita de Nghe An.



En concreto, la corporación de Taiwán Radiant Opto-Electronics Corporation invirtió 120 millones de dólares en la localidad, mientras el plan de Everwin Precision, compañía de Hong Kong (China), colocó 115 millones de dólares para el desarrollo de sus actividades de negocios en Nghe An.



Mientras tanto, la provincia norteña de Hai Duong otorgó anteriormente certificados de inversión a 27 proyectos valorados en más de 1,5 mil millones de dólares.



La provincia sureña de Dong Nai en el sur del país también se encuentra en la competencia al contar con nueve proyectos a los que se les entregaron certificados de registro en el presente mes, entre ellos, cuatro con capital de IED de más de 156 millones de dólares.



Los grupos grandes como Nestlé, Hyosung y Kenda decidieron ampliar sus actividades en la localidad, gracias al ambiente estable de negocios de Dong Nai.



La inversión total de la empresa multinacional suiza de alimentos y bebidas Nestlé S.A. en Dong Nai superó los 500 millones de dólares. Binu Jacob, director general de la filial de la empresa en la provincia (Nestlé Vietnam), dijo que el proyecto de la entidad aquí constituye una evidencia para el compromiso de operaciones a largo plazo en la nación.



En una conferencia gubernamental con las localidades organizada recientemente, el viceprimer ministro Le Minh Khai enfatizó que en 2023, el país atrajo 36,6 mil millones de dólares por el concepto de IED, de los cuales 23,2 mil millones de dólares fueron desembolsados, cifra más alta lograda hasta el momento, reflejando así que Vietnam sigue siendo uno de los destinos más atractivos de los inversores extranjeros.



Michael Kokalari, director del Departamento de Análisis Macroeconómico e Investigación de Mercado de la empresa VinaCapital, también expresó su convicción de que la atracción de inversión extranjera por parte de Vietnam en 2024 seguirá siendo muy positiva.



Numerosos grupos de Japón están buscando oportunidades de cooperación con unidades vietnamitas, con vistas a colocar capitales en el campo inmobiliario del país sudesteasiático, subrayó e informó que entre los otros sectores que prometen atraer grandes flujos de capital figuran la producción y comercio minorista.



Oportunidad única que no debe perderse



La oportunidad de Vietnam para atraer inversión extranjera es enorme. Sin embargo, las dificultades no están exentas. En un informe publicado recientemente, el banco británico HSBC mencionó un punto que vale la pena señalar, y es que el impuesto mínimo global (IMG) se aplicará a partir del 1 de febrero de 2024 en algunos países.



Resulta temprano para evaluar sus impactos, aunque las decisiones de inversión de los comerciantes extranjeros no se basan exclusivamente en políticas de incentivo, pero está claro que el IMG y los mecanismos preferenciales adicionales constituyen un “gran problema” con un país que recibe inversiones y cuya economía depende de la IED como Vietnam, apuntó.



El Ministerio de Planificación e Inversión de Vietnam está publicando el proyecto de Decreto sobre el establecimiento del Fondo de Apoyo a la Inversión para comentario público.



La cartera además está revisando todas las políticas de incentivos a la inversión, con vistas a investigar y modificarlas en aras de adaptarlas a la situación práctica.



El contexto actual muestra que la competencia para atraer inversión extranjera es cada vez más feroz. En un informe reciente presentado al Gobierno, la cartera dijo que en 2024, las perspectivas para los flujos de inversión globales pueden ser más inciertas.



Los flujos de inversión extranjera se están desacelerando y se ven cada vez más concentrados entre países con vínculos geopolíticos, especialmente en campos estratégicos.



La implementación del mecanismo del impuesto mínimo global y grupos de políticas relativos en muchos países puede afectar al cambio de la inversión extranjera, comentó la misma fuente.



Por tanto, la historia no es sólo una cuestión de apoyo a la inversión, sino también un problema relacionado con los trámites administrativos, la infraestructura y los recursos humanos, entre otros.



Al anunciar el informe sobre el Índice de Confianza Empresarial (ICC) de las empresas europeas en Vietnam en el cuarto trimestre de 2023, Gabor Fluit, presidente de la Cámara Europea de Comercio en Vietnam (EuroCham) afirmó que "todavía se observan tendencias positivas", pero destacó que el país necesita mejorar los asuntos de carga administrativa y falta de eficiencia del aparato.



Por otro lado, Hoang Van Cuong, miembro de la Comisión de Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional de Vietnam, consideró necesario no sólo atraer inversores, sino también "acompañarlos"./.

