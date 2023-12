Una vista de la autopista Tuyen Quang - Phu Tho (Foto: VNA)

Ceremonia de inauguración de la autopista My Thuan - Can Tho (Foto: VNA)

El puente My Thuan 2 (Foto: VNA)

El primer ministro Pham Minh Chinh y delegados en el acto de inauguración de los proyectos (Foto: VNA)

El primer ministro Pham Minh Chinh entrega obsequios a los veteranos asistentes en la actividad. (Foto: VNA)

Dien Bien, Vietnam (VNA)- Cuatro importantes proyectos de transporte a nivel nacional se inauguraron hoy en presencia del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh.Las ceremonias de inauguración del aeropuerto de Dien Bien, de las autopistas Tuyen Quang - Phu Tho y My Thuan - Can Tho y del puente My Thuan 2 se llevaron a cabo por videoconferencia en las provincias que albergan los proyectos, a saber, Dien Bien y Phu Tho en el norte y Vinh Long y Tien Giang en el delta del Mekong.El proyecto de construcción y ampliación del aeropuerto de Dien Bien en la provincia homónima comenzó el 22 de enero de 2022, con una inversión total de aproximadamente 60,6 millones de dólares. El aeródromo tiene capacidad para recibir aviones A320/A321 y similares, y 500 mil pasajeros al año. Actualmente, presta servicios en las rutas aéreas desde Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh a Dien Bien.La autopista Tuyen Quang - Phu Tho, conectada con la de Noi Bai - Lao Cai, cuenta con una longitud total de 40,2 kilómetros, de los cuales 11,63 kilómetros atraviesan la provincia norteña de Tuyen Quang y 28,57 kilómetros pasan por Phu Tho. La carretera de cuatro carriles con una velocidad de diseño de 120 kilómetros por hora, con una inversión total de cerca de 155 millones de dólares, comenzó su construcción a principios de 2021.Mientras tanto, la autopista My Thuan-Can Tho, perteneciente al proyecto de la autopista oriental Norte-Sur, tiene casi 23 kilómetros de longitud y una inversión total de alrededor de 198 millones de dólares. El proyecto comenzó en enero de 2021. La carretera parte de la intersección entre el puente My Thuan 2 y la autopista Trung Luong - My Thuan, y termina temporalmente con la Carretera Nacional 1, pero en el futuro estará vinculado con la autopista Can Tho - Ca Mau. En una primera fase, la vía cuenta con cuatro carriles y una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora.El puente My Thuan 2, de 6,61 kilómetros de longitud, que cruza el río Tien y une Tien Giang con Vinh Long, es el primer puente atirantado completamente diseñado y construido por ingenieros y trabajadores vietnamitas. Con una inversión total de más de 206 millones de dólares, su construcción inició en febrero de 2020. La obra no solo conecta las autopistas Trung Luong - My Thuan y My Thuan - Can Tho, sino que también acorta la distancia entre Ciudad Ho Chi Minh y la ciudad de Can Tho.Hablando desde la ceremonia en la ciudad de Dien Bien Phu, de la provincia de Dien Bien, Minh Chinh destacó la importancia de la infraestructura de transporte para el desarrollo socioeconómico.Dijo que solo se pusieron en uso mil 163 kilómetros de autopistas entre 2000 y 2021, mientras que la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido apunta a que se construirán unos cinco kilómetros para 2030. Eso significa que la longitud de las autopistas que se deben construir durante 2021-2030 es casi cuatro veces más que lo edificado en los últimos 20 años.Con ese fin, señaló, el Partido y el Estado han proporcionado grandes recursos, permitido diferentes formas de inversión y emitido políticas apropiadas para movilizar la participación privada en el desarrollo de infraestructura de transporte.La inauguración de los cuatro proyectos constituye un paso para materializar la política de descentralización hacia las localidades y movilizar inversiones de fuentes presupuestarias no estatales para el desarrollo de infraestructura, acentuó.Exhortó a las partes pertinentes operar las instalaciones de manera efectiva, continuar perfeccionando y conectando esas obras con estructuras relacionadas y garantizar que las personas desplazadas para servir a los proyectos tengan una calidad de vida mejor o al menos similar en comparación con sus lugares de residencia anteriores./.