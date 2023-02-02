Premier vietnamita insta a mantener estabilidad macroeconómica

Escenario de la reunión (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Elprimer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, urgió continuar priorizando el mantenimientode la estabilidad macroeconómica, el control inflacionario, el impulso del crecimiento económico y la garantía de mayores equilibrios.

Al presidir unareunión virtual gubernamental efectuada hoy con las localidades, el jefe del Gobierno vietnamita apuntó los logros alcanzados el mes pasado por el país enel desarrollo socioeconómico, en especial en los campos de industria,agricultura, turismo, además de la garantía del bienestar, seguridad y ordensocial.

Sin embargo, ademásde esos logros, aún existen dificultades y riesgos que provocan impactos ala economía y actividades de producción y acceso a fuentes de capital de lasempresas, apuntó Minh Chinh y, al mismo, enfatizó en las soluciones y misionesprincipales que se necesitan implementar en los próximos meses.

En concreto, el jefede gabinete urgió a seguir de cerca la situación económica, inflación, mercadosmundiales y nacionales, así como las principales tendencias globales, además deprever y trazar las advertencias y recomendaciones de manera proactiva yrápida.

Patentizó lanecesidad de implementar la política monetaria de manera firme, proactiva,flexible, eficiente y sincrónica; velar por la liquidez y seguridad monetaria y del sistemade organizaciones crediticias; impulsar el crecimiento de créditoadecuado, aparte de resolver las dificultades para los mercados inmobiliarios, ymovilizar y usar eficientemente los recursos.

Los ministerios,ramas y localidades deben dirigir de manera drástica la gestión de ingresos delpresupuesto estatal, y acelerar la transformación digital en combinación conlos datos de población para implementar pronto el cobro de tarifas, cargos eimpuestos a través de la aplicación de la tecnología digital.

Por otro lado, resulta necesario priorizar las inversiones y desarrollo de importantes obras deinfraestructura socioeconómica del país, acentuó Minh Chinh, al pedir a laslocalidades ser más proactivas en el desembolso de la inversión pública y laimplementación de programas de objetivos nacionales.

Asignó a losministerios, sectores y localidades explotar eficazmente el mercado doméstico, diversificary ampliar los mercados de exportación, en especial para los países con que Vietnamfirmó el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Por último, elpremier vietnamita exigió promover la reforma administrativa y mejorar elentorno empresarial; reducir y simplificar las regulaciones relacionadas con laproducción y las actividades comerciales; además de promover el e-Gobierno, elgobierno digital, la ciudadanía digital, la economía digital; y completarpronto la conexión de bases de datos nacionales./.