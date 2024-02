Nghe An, Vietnam (VNA) - El titular de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, rindió hoy homenaje póstumo al Presidente Ho Chi Minh en la zona de reliquias especiales a nivel nacional de Kim Lien, en la provincia central de Nghe An.



El presidente del Parlamento expresó la gratitud y profundo respeto al héroe nacional, quien dedicó toda su vida a la lucha por la liberación nacional, la paz y la felicidad del pueblo vietnamita.



La conmemoración tuvo lugar en vísperas del lanzamiento del Mes de la Juventud y el Festival de plantación de árboles 2024 en Nghe An, organizado por la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM).



Siguiendo las enseñanzas y recomendaciones del Tío Ho, el Partido Comunista y el Estado siempre se han preocupado por la juventud y las labores relativas, contribuyendo a la causa de liberación, reunificación, construcción y defensa del país.



El mismo día, Dinh Hue también rindió tributo a mártires del país en la zona de reliquias a nivel nacional de Truong Bon, en Nghe An.



Durante la lucha de resistencia contra Estados Unidos, la Carretera Nacional 15A, en la que se encuentra Truong Bon, era un lugar estratégico de especial importancia ya que conectaba las arterias de transporte Norte-Sur. Por lo tanto, fue blanco de los bombardeos estadounidenses que tenían como objetivo bloquear las rutas de transporte para el suministro humano y materiales desde el Norte al campo de batalla en el Sur.



Hasta mil 240 oficiales y soldados, entre ellos varios jóvenes pioneros, lucharon valientemente y sacrificaron sus vidas en ese lugar./.

VNA