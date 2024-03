Hanoi (VNA) – La delegación del Partido de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, encabezada por su secretario y presidente del órgano legislativo, Vuong Dinh Hue, se reunió hoy con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi para discutir el proyecto revisado de la Ley de Capitalidad y los planes de desarrollo local.Dinh Hue enfatizó que el proyecto de Ley de Capitalidad se había presentado a la Asamblea Nacional para su primera consideración en el sexto período de sesiones parlamentarias. Según lo previsto, se someterá a más debates y se votará en el próximo período de sesiones.Destacó la importancia de este proyecto de ley, no sólo para Hanoi sino también para todo el país, ya que es la capital. También constituye un proyecto de ley difícil que presenta características tanto específicas como intersectoriales, así como muchos mecanismos y políticas diferentes de las regulaciones legales comunes.Mientras tanto, el Plan Maestro de Capital para el período 2021-2030 con visión para 2050, y el plan de ajustes al Plan Maestro General de Capital para 2045 con visión para 2065, están sujetos a la aprobación del Primer Ministro.Además, el proyecto de Ley de Capitalidad también incluye muchos contenidos importantes relacionados con el Plan Maestro de Capital y el plan de ajustes al Pl an Maestro General de Capital, señaló.Ante esto, la delegación partidista de la AN celebró esta reunión para examinar los temas importantes con el fin de perfeccionar este proyecto de ley y los mencionados planes, y prepararse para presentarlos a la consideración de la AN.La presentación de los tres contenidos a la Asamblea Nacional creará un marco legal crucial para que Hanoi desarrolle y materialice los puntos de vista, objetivos y orientaciones identificados en la Resolución No.15 del Buró Político sobre orientaciones y tareas para el desarrollo de la ciudad hasta 2030 con visión hasta 2045, junto con las directrices del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, sobre el tema.Dinh Hue pidió a los organismos pertinentes de la AN, del Gobierno y de Hanoi que intensifiquen el perfeccionamiento de los tres proyectos para presentarlos al Parlamento./.