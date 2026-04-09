Política

Vietnam mantiene estabilidad política y reforma económica, evalúa periodista suizo

El periodista Jean Musy destaca que el nuevo liderazgo de Vietnam apuesta por estabilidad política, reformas económicas y adaptación a desafíos globales.

La exportación de prendas de vestir es uno de los sectores contribuyentes al crecimiento de Vietnam (Foto ilustrativa: VNA)
La exportación de prendas de vestir es uno de los sectores contribuyentes al crecimiento de Vietnam (Foto ilustrativa: VNA)

Ginebra (VNA)- El periodista Jean Musy, redactor jefe de la emisora Radio Zones, afirmó que los resultados de la elección de los principales cargos de liderazgo reflejan claramente la orientación de Vietnam hacia la estabilidad política y la continuación de las reformas económicas en el próximo período.

En una entrevista concedida el 8 de abril a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Suiza, Jean Musy, señaló que esto contribuye a reforzar la confianza del mercado y de los inversores extranjeros, especialmente en un contexto mundial marcado por múltiples crisis y desafíos económicos.

En cuanto a las prioridades inmediatas, Jean Musy dijo que las tensiones en Medio Oriente plantean la necesidad de garantizar un suministro energético estable. La situación actual afecta los planes de muchos países y demuestra que el factor energético sigue desempeñando un papel importante en la estabilidad económica.

A largo plazo, dijo, Vietnam deberá centrarse en resolver diversas cuestiones estratégicas, como mejorar la calidad de la formación profesional de los jóvenes, impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, acelerar la transición energética vinculada a la protección del medio ambiente, y afrontar el envejecimiento de la población. Además, reducir las desigualdades sociales y garantizar un desarrollo equilibrado también son requisitos necesarios en un mundo en rápida transformación.

En relación con la política exterior, Jean Musy consideró que las fluctuaciones internacionales podrían afectar a Vietnam. La política diplomática del país, altamente valorada por su flexibilidad, podría enfrentarse a numerosos desafíos a medida que aumenta la competencia estratégica entre las grandes potencias, especialmente en un contexto en el que los intereses económicos de China y Estados Unidos presentan tanto convergencias como rivalidades.

Según él, existe el riesgo de que Vietnam tenga que tomar decisiones estratégicas antes de lo previsto, aunque continúa esforzándose por diversificar sus socios y acuerdos económicos internacionales.

Asimismo, la tendencia al alza de los tipos de interés en Estados Unidos y su posible extensión a Europa, junto con las complejas evoluciones en el Mar del Este relacionadas con cuestiones de soberanía y recursos, también ejercen presión adicional sobre la gestión del país.

En este contexto, el liderazgo vietnamita deberá potenciar las capacidades internas y, al mismo tiempo, adaptarse con flexibilidad a un entorno global cada vez más interconectado e interdependiente, donde la competencia entre las grandes potencias sigue teniendo impacto.

En general, según la evaluación del periodista Jean Musy, el nuevo mandato del liderazgo vietnamita se enfrentará a numerosas oportunidades, pero también a importantes desafíos, lo que exigirá una combinación equilibrada entre la estabilidad interna, la reforma económica y la flexibilidad en la política exterior para garantizar un desarrollo sostenible en el próximo período./.

VNA
#estabilidad política #reformas económicas #inversión extranjera #política exterior #Suiza
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Personas compran gasolina y diésel en la gasolinera número 5 (barrio Ninh Kieu, ciudad de Can Tho). (Foto: VNA)

Vietnam busca controlar inflación ante subida del precios de los combustibles

Ante la volatilidad e imprevisibilidad de los precios mundiales del combustible, se prevé que las presiones inflacionarias persistan en los próximos meses en Vietnam, lo que exige una estrecha coordinación entre las agencias reguladores y la comunidad empresarial para controlar los precios y mantener el crecimiento económico.

Ver más

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam fortalece asistencia jurídica y acceso a información

El objetivo de promulgar un proyecto de ley para superar las limitaciones de la Ley de Asistencia Jurídica de 2017 es garantizar de manera más efectiva el derecho de las personas a acceder a la asistencia jurídica, en conformidad con la situación y las condiciones socioeconómicas del país.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, sostiene conversaciones con su homólogo del Partido Popular Revolucionario de Laos, Vilay Lakhamphong. (Foto: VNA)

Vietnam y Laos profundizan su cohesión estratégica

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, sostuvo hoy en esta capital conversaciones con su homólogo del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), Vilay Lakhamphong, para reafirmar la prioridad absoluta de fortalecer la gran amistad y la solidaridad especial entre ambas naciones.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu. llega a Laos para iniciar su visita oficial. (Foto: VNA)

Dirigente partidista vietnamita inicia visita oficial a Laos

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, arribó hoy al Aeropuerto Internacional de Wattay, en Vientiane, para comenzar su visita oficial a Laos, atendiendo a la invitación de su homólogo Vilay Lakhamphong.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang. (Foto: VNA)

Vietnam saluda el acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán

Vietnam celebró el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 7 de abril entre Estados Unidos e Irán, al considerarlo un paso importante para reducir las tensiones y avanzar hacia el restablecimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad y la tranquilidad en Oriente Medio, afirmó hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang.

El Secretario General del Partido y Presidente de Vietnam, To Lam, entrega las decisiones de nombramiento a seis viceprimeros ministros y a los ministros de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores. (Foto: VNA)

Líderes mundiales felicitan a la nueva dirigencia de Vietnam

Líderes de diversas naciones y partidos políticos de Cuba, Corea del Norte, Estados Unidos, Bielorrusia, Kazajistán, Mongolia, Palestina y Nicaragua enviaron mensajes de felicitación a los nuevos dirigentes de Vietnam, tras su elección por la Asamblea Nacional para el mandato 2026-2031.