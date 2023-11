Hanoi (VNA)- El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam , consideró hoy la protección de datos personales como una cuestión muy importante que necesita garantías, especialmente en el proceso de transformación digital.Al responder las preguntas temáticas de los diputados en una sesión de interpelación del sexto período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XV legislatura, el funcionario evaluó que la situación actual de filtración y compra-venta de datos personales es muy grave.En lo que va del año, el ministerio ha advertido y atendido a muchos casos relacionados con la intrusión de bases de datos, dijo.Para resolver de manera urgente y efectiva la cuestión, según el ministro, su cartera adoptó una serie de soluciones, entre ellas, sugerir la culminación urgente del corredor legal y asesorar al Gobierno emitir un decreto sobre protección de datos personales En el plan 2024, el ministerio propondrá desarrollar una ley de protección de datos personales para presentarla a la Asamblea Nacional y modificar el Código Penal de 2015 con vistas a agregar el delito de revelación y filtración de datos personales, informó.En cuanto a la prevención y lucha contra la corrupción, To Lam afirmó la posición rectora del Comité Central del Partido y del secretario general Nguyen Phu Trong de que no hay áreas prohibidas ni excepciones.En consecuencia, el ministro de Seguridad Pública dijo que la fuerza policial promueve activamente la labor de detección, investigación y tratamiento de la corrupción y los casos negativos.Al referirse a las soluciones temáticas en los próximos tiempos, To Lam subrayó la necesidad de perfeccionar las instituciones y mejorar la eficiencia de la gestión del Estado en todos los ámbitos, sin dejar espacios ni deficiencias para que los sujetos se aprovechen de actividades delictivas.Además, enfatizó la importancia de impulsar la transformación digital para garantizar la transparencia en todos los ámbitos, en contribución a la lucha contra corrupción./.