Bac Ninh se mantiene a la cabeza del país en el desembolso de la inversión pública

Bac Ninh, Vietnam (VNA) – Tras liderar el país en la tasa de desembolso de la inversión pública en agosto, la ciudad de Bac Ninh mantiene el primer puesto, con un índice del 79,7% del plan asignado por el Primer Ministro hasta el 17 de septiembre.

Según el Ministerio de Finanzas, hasta el 17 de septiembre, el desembolso de la inversión pública en todo el país superó los 21,09 mil millones de USD, equivalente al 52,9% del plan asignado por el Primer Ministro. Nueve ministerios y organismos centrales y 19 localidades registraron tasas de desembolso iguales o superiores al promedio nacional. Entre las localidades, Bac Ninh ocupó el primer lugar, seguida, en este orden, por Hanoi, Ha Tinh, Da Nang, Nghe An y Tay Ninh.

En 2026, el Primer Ministro asignó a la ciudad de Bac Ninh más de 607,7 millones de USD en fondos de inversión pública. Hasta el 17 de septiembre, la localidad había desembolsado más de 484,1 millones de USD, lo que representa el 79,7% del plan asignado.

Según un representante del Departamento de Finanzas, este resultado se debe a que las autoridades de Bac Ninh han intensificado la revisión del avance de cada proyecto, adoptado medidas para resolver las dificultades y obstáculos, y acelerado las labores de liberación de terrenos, licitación y ejecución de las obras.

Asimismo, han instruido a los organismos pertinentes a reforzar las inspecciones y la supervisión, e instado a los inversores y contratistas a movilizar maquinaria y personal, así como a ampliar los turnos de trabajo para acelerar la ejecución de las obras.

En particular, el seguimiento del ritmo de desembolso se realiza de manera periódica para intervenir oportunamente en los proyectos que presentan riesgo de retraso, reasignar los fondos de aquellos que no tienen capacidad para desembolsarlos conforme al plan y priorizar los recursos para los proyectos con mayor capacidad de ejecución financiera.

Cabe destacar que varios organismos inversores de la ciudad ya han desembolsado el 100% de los fondos asignados, entre ellos el Fondo de Apoyo a la Asociación de Agricultores, el Fondo de Apoyo al Desarrollo de las Cooperativas de la ciudad y la sucursal de Bac Ninh del Banco de Políticas Sociales.

De aquí a finales de año, Bac Ninh continuará concentrando esfuerzos en acelerar la ejecución de los proyectos, completar urgentemente la liquidación de las obras terminadas y alcanzar el mayor nivel posible de cumplimiento del plan de inversión pública asignado./.