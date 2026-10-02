Economía

Petrovietnam y Murphy refuerzan cooperación en lexploración y explotación de petróleo

El Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam) y la corporación estadounidense Murphy Oil buscan fortalecer su cooperación en la exploración, el desarrollo y la explotación de petróleo y gas en Vietnam.

En la reunión de trabajo. Foto: https://petrovietnam.petrotimes.vn/
En la reunión de trabajo. Foto: https://petrovietnam.petrotimes.vn/

Hanoi (VNA) – El Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam) y la corporación estadounidense Murphy Oil buscan fortalecer su cooperación en la exploración, el desarrollo y la explotación de petróleo y gas en Vietnam.

El director general de Petrovietnam, Le Manh Cuong, se reunió el 30 de septiembre con Francisco R. Garcia, vicepresidente sénior de Desarrollo e Ingeniería de Murphy, para analizar los resultados de la cooperación entre ambas partes y las perspectivas de colaboración futura.

Durante el encuentro, Manh Cuong felicitó a Murphy y sus socios por haber alcanzado hitos importantes antes de lo previsto, así como por una serie de descubrimientos comerciales de petróleo y gas derivados de las recientes actividades de exploración y evaluación en Vietnam.

Señaló que estos logros reflejan los esfuerzos constantes de Murphy y sus socios para superar las dificultades y los desafíos afrontados en los últimos años. Petrovietnam valoró altamente la eficacia de la cooperación con Murphy, su enfoque proactivo y su firme compromiso con la ejecución de los proyectos.

Al calificar a Murphy como un socio estratégico a largo plazo, el directivo de Petrovietnam manifestó su deseo de profundizar la cooperación en ámbitos fundamentales, como la exploración, el desarrollo y la explotación, al tiempo que se estudian posibles oportunidades de colaboración en la exploración y producción de hidrocarburos en los mercados internacionales.

Petrovietnam se comprometió a seguir apoyando a Murphy y facilitando al máximo sus operaciones dentro de sus competencias, a fin de que la empresa mantenga los calendarios previstos para el desarrollo de yacimientos y las actividades de exploración y evaluación.

Asimismo, colaborará estrechamente con los ministerios y organismos competentes para revisar y aprobar los hitos clave de los proyectos de conformidad con la normativa vigente.

Manh Cuong también animó a Murphy a aplicar tecnologías nuevas y avanzadas en la exploración y explotación de petróleo y gas en Vietnam, incluidos los estudios sísmicos mediante nodos instalados en el fondo marino (OBN, por sus siglas en inglés) y la perforación de pozos multilaterales.

Por su parte, Garcia destacó el apoyo y la coordinación de Petrovietnam y los organismos competentes durante las actividades de exploración, evaluación y desarrollo de los proyectos de petróleo y gas de Murphy en Vietnam.

Afirmó que los logros alcanzados en los últimos años son fruto de la cooperación eficaz entre Murphy, Petrovietnam y sus socios. Murphy se comprometió a seguir trabajando estrechamente con Petrovietnam para acelerar la ejecución de los proyectos, especialmente en los yacimientos Lac Da Vang B (Camello Dorado B) y Hai Su Vang (León Marino Dorado), al tiempo que continuará impulsando nuevos programas de exploración y evaluación.

La reunión brindó a ambas partes la oportunidad de consolidar su asociación de confianza a largo plazo, contribuyendo al desarrollo de las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas en Vietnam y a la salvaguardia de la seguridad energética nacional./.

VNA
#Murphy Oil #Petrovietnam #petróleo
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